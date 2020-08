To trzeba zobaczyć! Piłkarskie Asy rozmawiają z Przemysławem Świerczem (wideo)

Na kanale Piłkarskie Asy w serwisie Youtube pojawił się wywiad z Przemysławem Świerczem - ostrołęczaninem, wychowankiem Narwi, a obecnie czołowym zawodnikiem amp futbolu w Polsce. Warto obejrzeć!

Przemysław Świercz to nie tylko kapitan reprezentacji Polski w amp futbolu (piłka nożna osób po amputacjach), ale także wielka osobowość, czemu wyraz daje codziennie w swoich mediach społecznościowych. Wielu w pełni sprawnych sportowców mogłoby brać przykład z determinacji, woli walki i ambicji ostrołęczanina.

Świercz wielokrotnie powracał do swojego rodzinnego miasta - czy to na treningi czy też na spotkania z młodzieżą, które dla każdego uczestnika były sporym przeżyciem - także dla samego głównego bohatera, który opowiadał o przeciwnościach losu, na czele z feralnym wypadkiem, w którym stracił nogę. Ale co ważne - przeciwności potrafił przełożyć na sukces.

Z Przemysławem Świerczem rozmawiali Mateusz Deluga i Karol Wesołowski z kanału Piłkarskie Asy. Ten wywiad trzeba zobaczyć - będzie w nim nie tylko o amp futbolu, ale też o grze w Narwi Ostrołęka (w tym m.in. o... braciach Sadłowskich, doskonale znanym kibicom). Więcej nie zdradzamy, warto obejrzeć:

