Trener skuteczny na boisku, ale... Trójka bez szans na grupę finałową

Piłka ręczna 0 Komentarzy

Piłkarze ręczni Trójki Ostrołęka nie zaliczą do udanych początku sezonu 2020/21. Ostrołęczanie przegrali czwarte spotkanie z rzędu i stracili szanse na grę w grupie finałowej.

Piłkarze ręczni Trójki Ostrołęka nie zaliczą do udanych początku sezonu 2020/21. Ostrołęczanie przegrali czwarte spotkanie z rzędu i stracili szanse na grę w grupie finałowej.



W trosce o zdrowie zawodników II ligę podzielono na 4 grupy po 4 zespoły. Trójka rozpoczęła sezon 19 września starciem domowym z SPR Nowe Piekuty. Niestety, nie udało się odnieść zwycięstwa na inaugurację - goście zwyciężyli 31:29. Po tygodniu kolejny sprawdzian u siebie - tym razem ze Szczypiorniakiem Dąbrowa Białostocka, który jest faworytem grupy. Mimo remisu do przerwy (13:13), w drugiej połowie na boisku rządził Szczypiorniak i Trójka zanotowała porażkę 25:32.



Bestios Białystok był kolejnym rywalem Trójki - w kolejce numer trzy. Wydawało się, że ostrołęczanie mogą w końcu przełamać złą passę, do przerwy prowadzili 12:10, ale druga połowa należała do gospodarzy z Białegostoku. Końcowy wynik - 29:26 dla Bestiosu.



I w końcu mecz dzisiejszy - z SPR Nowe Piekuty na wyjeździe. Starcie od początku nie układało się po myśli Trójki, miejscowi wyszli na prowadzenie i stabilnie je podtrzymywali. Skończyło się wynikiem 37:31 dla SPR, co oznacza koniec szans ostrołęckiej drużyny na awans do grupy finałowej.







Mimo niekorzystnych wyników, warto zwrócić uwagę na młodzież, która jest systematycznie wprowadzana do drużyny, a mają od kogo się uczyć - grający trener Rafał Niećko był najskuteczniejszym zawodnikiem Trójki we wszystkich meczach, zdobywając odpowiednio 6, 7, 6 i 10 bramek.

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

|