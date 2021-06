Turniej koszykówki 3x3 w Ostrołęce. Trwają zapisy

Ostrołęcki Klub Koszykówki zaprasza na turniej w koszykówce 3x3. To dyscyplina sportu, która jest niezwykle widowiskowa, o czym przekonać się będziemy mogli także podczas igrzysk olimpijskich w Tokio, oglądając naszą reprezentację narodową. Zanim jednak igrzyska, to warto zgłosić się do turnieju w Ostrołęce. Trwają zapisy.

Turniej w Ostrołęce

Turniej streetballa ma zostać zorganizowany w dniach 21-23 czerwca na otwartych boiskach w Ostrołęce. Drużyny mogą zgłaszać się w następujących kategoriach: U12, U15, U20 (nie ma podziału na chłopców i dziewczęta).

Wstępne zgłoszenia prosimy kierować na adres email klubu: okkosz@wp.pl, wraz z podaniem nazwy drużyny, składu (3 lub 4 zawodników) i kategorii wiekowej (składy drużyn będzie można jeszcze zmieniać przed turniejem).

Dokładny terminarz i miejsce będą podane później, w zależności od liczby drużyn. Będzie też wpisowe od drużyny - 20 zł.

