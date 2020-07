Turniej Kurpie Volleyball ponownie w Ostrołęce. Znamy termin

Siatkarze z całej Europy kolejny raz przyjadą do Ostrołęki, by walczyć w turnieju Kurpie Volleyball - poinformowali organizatorzy zmagań. Poznaliśmy termin międzynarodowego turnieju.

Siatkarze z całej Europy kolejny raz przyjadą do Ostrołęki, by walczyć w turnieju Kurpie Volleyball - poinformowali organizatorzy zmagań. Poznaliśmy termin międzynarodowego turnieju.

Zawody odbędą się w dniach 23-25 października 2020 roku.

Pandemia doprowadziła do tego, że mamy głód gry w siatkówkę i sportowej rywalizacji. Dlatego tego roku chcemy kolejny raz gościć Was w naszych skromnych progach. Już dziś pracujemy nad tym aby ten kolejny turniej był wyjątkowy. By na długo zapadł w pamięć jego uczestników. Gwarantujemy, że ten turniej będzie wyjątkowy pod względem organizacyjnym i sportowym. Do tego poza siatkówką, przygotowujemy dodatkowe atrakcje