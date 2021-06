"Ty kur..." - to czasami najłagodniejsze, co możemy usłyszeć

Trudny jest żywot sędziego piłkarskiego w niższych klasach rozgrywkowych, czy nawet w rozgrywkach dzieci. Wyzwiska, naśmiewanie się, podważanie decyzji - to już niemal stały element tego, co dzieje się na trybunach i na boisku. - Co się człowiek nasłuchał, to jego - mówi nam były sędzia.

Mecz jednej z niższych lig w naszym regionie. Na boisku jest gorąco, bowiem długo utrzymuje się wynik bezbramkowy. W końcu, w samej końcówce, pada zwycięski gol dla jednej z drużyn. Przegrani nie mogą się z tym pogodzić. Winę zrzucają na sędziego.

"Ślepy, k***a, jesteś?" - pyta jeden z zawodników. "Co ty, k***a, gwiżdżesz?" - dodaje kolejny.

W końcu inny nie wytrzymuje. "Ty k***o j****a" - rzuca do sędziego, za co otrzymuje czerwoną kartkę. Ale to nie koniec. Później sędzia opisze w protokole:

Po skończonych zawodach podczas zejścia do szatni dwie postronne osoby w obecności i przy biernej postawie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo sędziów używały gróźb karalnych w kierunku sędziów: "Zaj****my Was, nie wyjedziecie stąd, k***y"; "Jak wyjdziesz za ogrodzenie, to cię zaj****y"

Dzień po meczu zdjęcie sędziego ląduje w mediach społecznościowych, z "odpowiednim" opisem, w komentarzach padają kolejne mocne słowa. Choć warto pamiętać, że każdy sędzia jest człowiekiem, a każdy człowiek może się pomylić, to jednak tak ordynarne wyzwiska z człowieczeństwem nie mają nic wspólnego. Niestety, to wciąż stały element folkloru niższych lig. Być może to odstrasza wielu pasjonatów piłki, którzy chcieliby sędziować.

Odganianie chorągiewką

Rozmawiamy z byłym sędzią piłkarskim, który w Ostrołęce i okolicach gwizdał mecze przez wiele lat. - Co się człowiek nasłuchał, to jego - uśmiecha się. - "Ty kur..." to czasem najłagodniejsze, co mogliśmy usłyszeć. Ludzie na trybunach operowali takim słownictwem, że nie spodziewałbyś się, że można wymyślić tego typu wyzwiska.

Nie korciło czasem, żeby odpowiedzieć? - pytam.

Ależ, owszem. Tylko po co? Zaognianie atmosfery to w takim przypadku najgorsze możliwe wyjście. Takie słowne pstryczki mogłyby się skończyć awanturą, w której pojawiłaby się siła fizyczna.

Jak zaznacza nasz rozmówca, zdarzało się, że sytacja wymknęła się spod kontroli.

- Byłem liniowym. Mecz ostatniej ligi, na boisku w szczerym polu. Od początku meczu nasze decyzje były podważane przez gospodarzy. W drugiej połowie skończyły się przelewki, bo zaczęli nam wprost grozić, że stąd nie wyjedziemy. Kolega, który biegał z gwizdkiem, usłyszał, że "tylko się skończy, to zobaczycie". No i się skończyło... Musieliśmy uciekać w pole - wspomina były sędzia. - Innym razem przed agresorem z trybun musiałem bronić się chorągiewką. Trzeba było trochę się namachać, żeby go odgonić (śmiech).

Piłkarze czy kibice nie pozostają dłużni i często narzekają na poziom sędziowania. Czy słusznie? - W wielu wypadkach pewnie tak, ale przecież każdy jest człowiekiem, popełnia błędy. Nie usprawiedliwia to agresji słownej czy fizycznej - mówi.

- Rozmawiam czasami z kolegami, którzy jeszcze sędziują. Mówią, że bluzgi zdarzają się nawet na meczach dzieci ze strony rodziców. To chyba najbardziej smutne, że dzieci muszą tego słuchać - kończy.

Ile zarabia sędzia?

Kokosów w tej branży nie ma - powiedzmy sobie to otwarcie.

W Mazowieckim Związku Piłki Nożnej na sezon 2020/21 obowiązuje tabela ekwiwalentów. Sędzia główny w IV lidze netto otrzyma 242 zł za mecz, jego asystenci po 190 zł, obserwator lub delegat - 181 zł. W okręgówce to sędzia główny ma 190 zł, a liniowi - 164 zł. W A Klasie arbiter z gwizdkiem otrzymuje 152 zł netto, ci z chorągiewkami - 128 zł. Przy sędziowaniu Klasy B płacą: od 130 zł dla sędziego głównego, po 104 zł dla liniowych i 95 zł dla obserwatora/delegata.

