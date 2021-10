Udany początek City Trail. Wygrana Martyny Budziłek

W sobotę 16 października ruszyła 9. edycja zorganizowanych w kilku miastach Polski cyklu biegów przełajowych na dystansie 5 km pod nazwą City Trail. W ramach tego cyklu w Olsztynie wystartowała Martyna Budziłek.

Martyna osiągając czas 18 minut 38 sekund zwyciężyła w kategorii Kobiet z przewagą ponad 1 minuty nad kolejna zawodniczką. Bieg główny ukończyło 253 zawodników (w tym 88 kobiet), a w klasyfikacji „open" Martyna była 13.

Zawodniczka UKS Siódemka Ostrołęka to zwyciężczyni poprzedniej edycji olsztyńskiej części tego cyklu. Kadzidlanka chce ponownie wygrać w tej imprezie, ale jest to jedynie element przygotowań do najważniejszych imprez w tym sezonie – Mistrzostw Polski Kobiet w biegu na 10 km, które odbędą się 11 listopada w Poznaniu oraz Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych – 27 listopada w Tomaszowie Lubelskim.

To kolejny świetny start Martyny Budziłek. W ostatnim czasie zwyciężyła ona m.in. w olsztyńskim półmaratonie.

