W Troszynie już szykują się na nowy sezon w IV lidze. Zaczęto od murawy

Piłka nożna 0 Komentarzy

KS CK Troszyn zakończył sezon 2021/22 na czwartym miejscu w tabeli IV ligi. Jest to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, że był to dopiero drugi sezon piłkarzy z powiatu ostrołęckiego w tej klasie rozgrywkowej. Przed Troszynem gra w nowej, silnej IV lidze. Klub jeszcze przed ostatnim meczem minionych rozgrywek postanowił rozpocząć zabiegi związane z murawą.

fot. KS CK Troszyn

- Rozpoczęliśmy prace remontowe na naszej płycie głównej - poinformował troszyński klub. To właśnie dlatego ostatni mecz sezonu 2021/22 KS CK Troszyn grał z Hutnikiem Warszawa jako gospodarz, ale na boisku rywala. Warto było jednak zrobić wyjątek, by w kolejnych rozgrywkach mieć możliwość grania na równie dobrym boisku, co ostatnio.

W minionym sezonie piłkarze doceniali jakość murawy w Troszynie i klub robi wszystko, by podobnie było także w kolejnych meczach ligowych. Wszak to już nie w kij dmuchał - prawdziwa mazowiecka elita. Rozgrywki IV ligi w sezonie 2022/23 będą grane w jednej, 18-zespołowej grupie.

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

|