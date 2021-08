Wakacje na Orliku dobiegły końca [ZDJĘCIA]

To projekt Future is Now, stworzony wspólnie z Ministerstwem Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Miastem Ostrołęka oraz Szkołą Podstawową nr 3 w Ostrołęce. W piłkarskim wydarzeniu dział brało codziennie (przez 15 dni) około 30 osób.

Przez trzy tygodnie orlik na osiedlu Stacja przy ul. Skowrońskiego tetnił życiem i piłkarskimi emocjami od samego rana. Każdy dzień podzielony był na trzy części: trening (temat dnia), czas wolny - pożytkowany głównie na mecze oraz wyzwania dotyczące tematu dnia z nagrodami.

Na naszych uczestników każdego dnia czekały inne wyzwania związane oczywiście z szeroko pojętą piłą nożną. Pracowaliśmy wspólnie nad strzałami do bramki, techniką podań oraz prowadzeniem piłki, ponadto uczyliśmy się grać w teqball, siatkonogę i piłkarskiego golfa, szlifowaliśmy drybling i poznawaliśmy triki z freestyle'u. W ramach rywalizacji przeprowadzaliśmy również turnieje: 3 x3, 2x2 siatkonogi i teqball oraz 1na1 Panna z mistrzem Polski! Dzieci pracowały nad swoimi umiejętnościami piłkarskimi z różnymi trenerami. Wisienką na torcie jest tutaj udział w naszym projekcie takich osób jak Bartłomiej Frańczuk, który jest Mistrzem Polski w Teqball czy "Mario Muchol", czyli Mistrz Polski Panna 1na1. Możliwość treningu pod okiem "mistrzów" to zawsze wielkie emocje. Założenie tzw. "siaty" "Mucholowi" to był cel dla wielu dzieciaków, jednak tylko 1 z nich udało się to zrobić

- podkreślają organizatorzy.

Ostatniego dnia Wakacji na Orliku zorganizowano dzień ze sprzętem elektronicznym, który był zwieńczeniem całego cyklu. Uczestnicy mogli zmierzyć się w turnieju gry FIFA, można było zmierzyć moc swojego strzału, dzięki radarowi, sprawdzić swój refleks czy koordynację.

- Projekt cieszył się ogromnym powodzeniem i mamy nadzieję, że uda nam się wprowadzić go na stałe do kalendarza wakacyjnego na naszym orliku. Co cieszy z projektu korzystały również osoby, które dopiero z nami zaczynały swoją przygodę z piłką nożną i liczymy, że będą kontynuowały tę piłkarską przygodę w okolicznych klubach - słyszymy od twórców projektu.

Za obszerną fotorelację z Wakacji na Orliku dziękujemy organizatorom.

