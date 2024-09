Wielki powrót po dwóch latach! - ostrołęcki kulturysta pokazał klasę

7 września w Markach zawodnik ostrołęckiej Kuźni Mateusz Rybak wziął udział w zawodach IFBB NPC POLAND PRO. Wielki powrót po dwuletniej przerwie - tak można podsumować jego start.

Pierwszego dnia Rybak wywalczył dwa srebrne i jeden brązowy medal w kat. Classic Physique.

A dzień później w zawodach Słodkiewicz Classic na konto Mateusza Rybaka trafiło złoto w w kat. Klasyczna Kulturystyka Senior Open oraz brąz w kat. Classic Physique Senior Open.

A tak sam zawodnik podsumował swój start:

Wyniki te napawają mnie dumą, ponieważ mam możliwość konkurowania z profesjonalnymi zawodnikami na wysokim poziomie, a przy tym zajęcia miejsca na podium. To wszystko pokazało mi, że to jest właśnie to co kocham, to co chcę robić i to w czym chce stać się najlepszy, by godnie reprezentować moje rodzinne miasto Ostrołękę. Kolejne starty już niedługo! Ogromne podziękowania dla trenera, prezesa mojego klubu KSS Kuźnia Ostrołęka oraz wszystkich moich najbliższych. Nie zapominając o moich wspaniałych podopiecznych, dziękuję, że jesteście.