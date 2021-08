Wybieramy zegarek sportowy – 4 propozycje!

Decyzja o kupnie zegarka sportowego to z pozoru proste zadanie. Jednak jeśli wgłębimy się w ten temat i zobaczymy jak szeroką ofertę możemy znaleźć na rynku, wybór nie będzie już taki oczywisty. Na co zwrócić uwagę przy zakupie zegarka sportowego elektronicznego? Jakimi kryteriami warto się kierować? Czy lepiej wybrać zegarek sportowy czy opaskę? Przedstawiamy kilka ciekawych propozycji, które zwrócą uwagę nawet najbardziej wymagających osób.

Zegarek sportowy na siłownię i nie tylko

Mówiąc o zegarku sportowym z monitorem aktywności, najczęściej myślimy o urządzeniu, które wykorzystywane jest podczas wysiłku fizycznego. Nic bardziej mylnego! Chociaż funkcje pomiaru czynności organizmu są wciąż na pierwszym miejscu, nowoczesne zegarki sportowe dają o wiele więcej możliwości. Możemy wymienić tu takie opcje jak monitor snu, przypominanie o ważnych wydarzeniach czy odtwarzanie muzyki w ulubionej aplikacji.

Jedna z najważniejszych funkcji, które sprawdzają się nie tylko podczas uprawiania sportu, jest moduł GPS. Na rynku dostępne są modele dostosowane zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Wśród zegarków sportowych męskich z GPS, warto wymienić model Festina Diver Sapphire Automatic. To połączenie niezawodnej elegancji oraz zaawansowanej technologii. Zegarek wykonany został ze stali szlachetnej, a jego sercem jest wytrzymały, japoński mechanizm. Model odznacza się wysoką wodoszczelnością do 200 metrów, przez co bez problemu można z nim także nurkować.

Dla kobiet, które poszukują zegarka sportowego damskiego z GPS, proponujemy smartwatch Frederique Constant Vitality Hybrid. To model, łączący w sobie klasyczną szarość oraz eleganckie odcienie złota. Z pozoru wygląda jak prosty zegarek z tradycyjną tarczą. Jednak wystarczy nacisnąć koronkę, aby pojawił się cyfrowy wyświetlacz. Dzięki takiemu rozwiązaniu, ten zegarek sportowy z GPS damski sprawdzi się zarówno w pracy, jak i podczas codziennego treningu. Dodatkowymi atutami jest funkcja pomiaru tętna, prognoza pogody czy wodoszczelność do 50 metrów.

Zegarek sportowy z dobrą baterią – zawsze w formie

Posiadanie zaawansowanego technologicznie zegarka sportowego wiąże się często z większym poborem mocy przez urządzenie. Tym samym, model posiadający wiele funkcji, wymaga częstego ładowania do sieci. Zegarek sportowy z dobrą baterią pozwoli na dłuższy czas pracy, bez konieczności rezygnacji z funkcjonalności.

Elegancki, a jednocześnie utrzymany w designerskim stylu, model Suunto 7 Titanium Matte Black, pozwala na komfortową pracę, nawet podczas korzystania ze wszystkich funkcji smartwatcha. Wyposażony jest w pojemną baterię, dzięki której można dłużej cieszyć się z możliwości, jakie daje i to na jednym ładowaniu! Dodatkowo, posiada wygodny w użytkowaniu dotykowy wyświetlacz, ponad 70 trybów aktywności, monitoring snu, pomiar tętna i wiele więcej opcji. Zegarek sportowy sprawdzi się do jazdy na rowerze, jak i na ważne spotkanie biznesowe.

Zegarek sportowy czy opaska?

Przed zakupem pierwszego zegarka sportowego elektronicznego, stajemy przed dylematem co na początku będzie lepszym rozwiązaniem. Szeroki wybór smartwatchy (m.in. na http://fabrykazegarkow.pl/zegarki-damskie), sprawia, że bez odpowiedniej znajomości tematu, można mieć problem przy podjęciu decyzji.

Jeśli chodzi o opaski sportowe, wśród polecanych modeli znajduje się Huawei Band 4. To urządzenie o lekkiej i wygodnej budowie, które sprawdzi się w wymagających warunkach. Dużym atutem opasek sportowych są ich niewielkie rozmiary. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na baterię, która, w zależności od modelu, potrafi pracować dłużej, niż bardziej zaawansowane zegarki sportowe elektroniczne.

Wśród atutów tego modelu, można wymienić również opcję robienia zdjęć telefonem, czujnik tętna czy kilka trybów sportowych. Co ciekawe, Huawei Band 4 ma wymienne, silikonowe paski, które można dostosować m.in. do wybranej stylizacji.

