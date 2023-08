Wyjątkowi goście na otwarciu stadionu w Łysych! W tym były selekcjoner... [ZDJĘCIA]

To było otwarcie w wielkim stylu. Choć piłkarze GKS Łyse tylko zremisowali z GUKS Krasnosielc 1:1, to pierwszy mecz na nowym stadionie w Łysych wypadł okazale: także pod względem gości przybyłych na uroczystość. Był m.in. były selekcjoner reprezentacji Polski.

fot. Gmina Łyse

Całkowity koszt budowy stadionu lekkoatletycznego w Łysych (przystosowanego też do wymogów piłkarskich) wyniósł 4,7 mln zł. - Nowo wybudowany stadion wyposażony jest w boisko trawiaste o wymiarach 100x55m, bieżnię prostą o dł. 100m i 110m, skocznię do skoku w dal i trójskoku, rzutnię do pchnięcia kulą, skocznię do skoku wzwyż - wymienia wójt Grzegorz Fabiszewski we wpisie na stronie gminy Łyse.

Na otwarcie stadionu w Łysych przybyło wielu gości. To było niewątpliwie wielkie święto całej gminy. Na tę wyjątkową chwilę do Łysych przyjechali m.in.

były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel , który spotkał się także z mieszkańcami;

, który spotkał się także z mieszkańcami; parlamentarzyści Henryk Kowalczyk i Arkadiusz Czartoryski;

wicewojewoda Sylwester Dąbrowski;

radni wojewódzcy Marcin Grabowski i Mirosław Augustyniak;

samorządowcy na czele ze starostą Stanisławem Kubłem;

i wielu innych gości, w tym największy przedsiębiorca w regionie, jeden z najprężniej działających ludzi biznesu w Polsce, Józef Bałdyga z Łysych;

Szczególnie obecność Jerzego Engela dodawała prestiżu całej uroczystości. To twórca sukcesów polskiej reprezentacji piłkarskiej na początku XXI wieku - pod jego wodzą biało-czerwoni awansowali na mundial pierwszy raz od 16 lat. W Korei nie wyszli z grupy, ale emocje, jakie wtedy dawali całemu narodowi są bezcenne.

Źródło: Gmina Łyse

