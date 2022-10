"Zakładane cele osiągnięte". Atleci z Ostrołęki na Mistrzostwach Polski [ZDJĘCIA]

Inne 0 Komentarzy

Od 20 do 23 października 2022 roku w Sokołowie Podlaskim trwała seria Mistrzostw Polski Młodziczek i Młodzików (od 13 do 15 lat) w podnoszeniu ciężarów. Zawody trwały od 7 rano prawie do 22 codziennie. Ostrołękę reprezentowało aż pięcioro siłaczy Uczniowskiego Klubu Sportowego Atleta Ostrołęka.

W czwartek i piątek startowało 118 dziewcząt, a w sobotę i niedzielę 167 chłopców. Pod opieką trenera Władysław Niedźwieckiego wystąpiły sympatyczne i urocze sztangistki z Ostrołęki: Olga Komoszewska w kategorii wagowej 59 kg, Gabriela Zapust 76 kg i Julia Stachurska 81+ . Jako pierwsza wyszła do rywalizacji Julia Stachurska. Wyrwała 47 kg a podrzuciła 60 kg co dało w dwuboju 107 kg i zarazem ustanowiła rekord w podrzucie i dwuboju. Efektem było piąte miejsce w kraju, które to wielu by chciało mieć w swoich osiągnięciach sportowych.



W porze obiadowej do startu przystąpiła Olga Komoszewska. Zaliczyła wszystkie sześć podejść uzyskując w dwuboju 57 kg (25+32) zajmując 16. lokatę wśród sztangistek ważących od 55 do 59 kg. O 20:40 do boju o jak najlepszą lokatę wśród ważących od 71 do 76 kg przystąpiła Gabriela Zapust. Wyrwała 41 kg, podrzuciła 51 kg co dało w sumie 92 kg i dało również, jak u Juli, piątą lokatę w Polsce.



22 października w sobotę pod opieką trenera Karola Janczewskiego do rywalizacji przystąpili dwaj sztangiści UKS Atleta Ostrołęka. Obaj w wyżej niż dotychczas kategorii wagowej do 61 kg. 13 letni Kacper Mróz wyrwał 45 kg, podrzucił 60 kg a w dwuboju zgromadził 105 kg, co uplasowało go na 20. miejscu w kraju na 25 startujących. Kacper poprawił podrzut o 5 kg a dwubój o 3 kg. Igor Rutkowski ustanowił rekord życiowy w dwuboju 124 kg (o 7 więcej), rekord życiowy w rwaniu 54 kg (o 3 więcej) i 70 kg w podrzucie (o 4 kg więcej). Jego wynik uplasował go na 16. pozycji w Polsce. Igor w ostatnim podejściu podrzutu zadysponował 75 kg, które gdyby było udane wywalczyłby 14. miejsce, a ostatecznie 1 kilogramem przegrał 15. lokatę.



Zakładane cele osiągnięte, rekordy życiowe poprawione i za 2 tygodnie czwarty rzut ligi mazowieckiej.



Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

|