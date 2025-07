Zostaje w Troszynie! Kluczowy zawodnik przedłużył kontrakt po awansie

Kibice KS CK Troszyn mogą odetchnąć z ulgą. Jakub Szyszkowski oficjalnie przedłużył kontrakt i będzie reprezentował klub w nadchodzącym sezonie 2025/26. To kluczowa informacja dla zespołu, który niedawno wywalczył awans do III ligi.

"Jakub Szyszkowski nigdzie się nie wybiera" - takim komunikatem klub uspokoił fanów, którzy z niecierpliwością czekali na oficjalne potwierdzenie pozostania swojego ulubieńca.

Imponujący bilans młodego gracza

Statystyki 21-latka mówią same za siebie. W barwach KS CK Troszyn rozegrał już 97 meczów, z czego aż 69 zakończyło się zwycięstwem jego zespołu. To oznacza, że w ponad 70% spotkań z jego udziałem drużyna schodziła z boiska jako zwycięzca.

Szyszkowski spędził na boisku łącznie 8 276 minut.

Decyzja o pozostaniu Szyszkowskiego to dobra wiadomość dla klubu przygotowującego się do debiutu w trzecioligowych rozgrywkach. Utrzymanie kluczowych zawodników po awansie to zawsze wyzwanie, dlatego przedłużenie umowy z tak ważnym graczem to sukces władz klubu.

