Zwycięstwo Narwi na pożegnanie "Mary", trenera i sezonu 2021/22 [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kibice, którzy dotarli w sobotę na stadion przy ul. Witosa w Ostrołęce nie mogli się nudzić. Narew Ostrołęka po dobrym widowisku ograła Stoczniowca Płock 5:2 i przypieczętowała siódme miejsce w IV lidze w sezonie 2021/22. To był ostatni mecz tych rozgrywek, ale szczególny z kilku względów. Przed meczem oficjalnie pożegnano trenera Andrzeja Sieradzkiego. Z kolei w 16. minucie drugiej połowy po raz ostatni z boiska zszedł legendarny numer 16 - Piotr "Mara" Strzeżysz.

Trener Andrzej Sieradzki po dwóch latach z powodów osobistych rozstał się z Narwią. Na pożegnanie jego drużyna "przybiła piątkę" rywalom, ale zanim to nastąpiło, to Sieradzki odebrał od władz klubu okolicznościową koszulkę, która już zawsze będzie mu przypominać dobry czas spędzony w Ostrołęce.

Kibice spoglądali na boisku na zawodnika w koszulce z numerem 16 w drużynie gospodarzy. Piotr Strzeżysz zagrał ostatni raz - na boisku spędził 61 minut i dokładnie w 16. minucie drugiej połowy meczu zawodnicy ustawili się w szpalerze, żegnając prawdziwą legendę Narwi. Zawodnika, który zagrał w niej blisko 500 meczów. "Mara" zawiesza buty na kołku, wychodząc w pierwszym składzie w meczu swojej ukochanej drużyny.

Przez te 61 minut spisywał się jak zawsze dobrze - trzymał wysoki poziom gry, piłka go szukała, miał nawet okazję wpisać się na listę strzelców, ale trafił w boczną siatkę. Najlepszą okazją do gola był rzut karny, ale niestety bramkarz wyczuł intencje głównego bohatera tego meczu i obronił jego strzał. Co do całej sytuacji były wątpliwości, bo sędzia liniowy wyraźnie sygnalizował (głosowo i chorągiewką), że karnego trzeba powtórzyć, gdyż bramkarz przed strzałem wyszedł przed linię bramkową. Sędzia główny uznał jednak, że powtórki nie będzie.

Ale czy Piotr Strzeżysz strzelił karnego czy nie, zawsze pozostanie legendą Narwi Ostrołęka. Kibice skandowali jego nazwisko, a gdy schodził z boiska rozległa się burza braw. Niejednemu z fanów zaszkliły się w tym momencie oczy. Z głośników popłynął utwór "We are the champions". Nieprzypadkowo...

Wracając do meczu: Narew stanęła na wysokości zadania i pokonała Stoczniowca 5:2.

Strzelanie już w 9. minucie meczu rozpoczął Damian Gałązka. Po golu obejrzeliśmy hitową cieszynkę - zawodnicy Narwi "łowili rybę". Była już ona w przeszłości znana bodajże z Islandii, ale w wykonaniu Narwian wypadła, dajemy słowo, zdecydowanie lepiej! Trzy minuty później Iwan Budniak podwyższył na 2:0. Goście przed przerwą zdobyli gola kontaktowego.

W drugiej połowie bramki strzelali: Kacper Niedźwiecki, ponownie Iwan Budniak oraz Maciej Staszczuk. Rywale trafili raz, z rzutu karnego. Mecz przypieczętował siódme miejsce Narwi na koniec sezonu 2021/22.

Narew Ostrołęka - Stoczniowiec Płock 5:2 (2:1)

Narew: Rosiak - Łychowydko, Niedźwiecki, Dzbeński, Ziemak, Kraska (85. Dąbrowski), Strzeżysz (61. Białobrzeski), K. Drężek (78. Karwowski), Gałązka, Budniak, K. Jastrzębski (70. Staszczuk).

Wyniki 34. kolejki:

Ząbkovia Ząbki 1-3 Mławianka Mława Escola Varsovia Warszawa 1-5 Wkra Żuromin Huragan Wołomin 3-4 Unia Warszawa Narew Ostrołęka 5-2 Stoczniowiec Płock KS CK Troszyn 2-2 Hutnik Warszawa Świt Staroźreby 5-0 Drukarz Warszawa Wisła II Płock 4-0 Makowianka Maków Mazowiecki Żbik Nasielsk 4-5 Sokół Serock AP Marcovia Marki 0-5 MKS Przasnysz

Tabela końcowa:

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki 1. Mławianka Mława 34 79 25 4 5 103-41 2. Ząbkovia Ząbki 34 77 24 5 5 89-33 3. Wisła II Płock 34 77 23 8 3 88-28 4. KS CK Troszyn 34 71 22 5 7 94-44 5. Hutnik Warszawa 34 65 20 5 9 82-48 6. Escola Varsovia Warszawa 34 57 18 3 13 68-51 7. Narew Ostrołęka 34 57 17 6 11 77-65 8. Świt Staroźreby 34 54 15 9 10 54-45 9. Marcovia Marki 34 53 14 11 9 61-47 10. MKS Przasnysz 34 50 15 5 14 64-57 11. Stoczniowiec Płock 34 45 14 3 17 73-75 12. Wkra Żuromin 34 42 14 0 20 55-80 13. Unia Warszawa 34 41 12 5 17 59-75 14. Sokół Serock 34 34 10 4 20 54-76 15. Drukarz Warszawa 34 26 7 5 22 54-94 16. Huragan Wołomin 34 22 6 4 24 33-104 17. Żbik Nasielsk 34 19 5 4 25 44-93 18. Makowianka Maków Mazowiecki 34 5 1 2 31 23-119

