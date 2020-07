Zyśk z kolejną zawodową wygraną. A po walce... "Ostrołęka jest najlepsza!"

Trzynaste zawodowe zwycięstwo na zawodowych ringach odnotował wychowanek Victorii Ostrołęka Przemysław Zyśk. "Ostrołęcki Taran" pokonał na punkty doświadczonego rywala.

Rywalem "Ostrołęckiego Tarana" był zawodnik z Łotwy Ivans Levickis, który miał już stoczone ponad 60 zawodowych walk. W ringu dominował jednak Przemysław Zyśk, pewnie punktując swojego rywala. Po sześciu jednostronnych rundach sędziowie orzekli jednogłośne zwycięstwo Zyśka - 59:55, 60:54, 60:54.

Tuż po walce Zyśk podziękował niezawodnym kibicom z Ostrołęki, którzy dopingują go podczas każdej zawodowej walki.

- powiedział w wywiadzie dla TVP Sport.

Walka na plus mam nadzieje ze się podobała. Dziękuję tym co wierzą i tym co wątpią bo to dzięki Wam mam siłę ciężko pracować na sukces