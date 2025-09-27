4move 1x1 Cup. Fantastyczny występ Marii Michałek z Jantaru

Piłka nożna 0 Komentarzy

Za nami emocjonujący finał wojewódzki turnieju 4move 1x1 Cup. 24 września w Warszawie awans do Finału Ogólnopolskiego, który odbędzie się 10 października, wywalczyli: Aleksandra Franckiewicz (Ladies Football Ciechanów, 2015), Maria Michałek (Jantar Ostrołęka, 2014), Jakub Czesuch (AP Eskadra Warszawa, 2015) i Franciszek Lesiewski (Polonia Warszawa, 2014).

fot. mat. organizatora

24 września, na obiektach Aktywnej Warszawy przy ulicy Marymonckiej, rozegrano finał wojewódzki III edycji 4move 1x1 Cup. Spośród blisko 6 tys. młodych piłkarek i piłkarzy z roczników 2014-2017, którzy wzięli udział w eliminacjach klubowych, ponad 120 zagrało o miano najlepszych dryblerek i dryblerów w województwie mazowieckiego. W finałach nie brakowało emocji, efektownych akcji i pięknych bramek.

– Turniej 4move 1x1 Cup to dla dzieci niezwykle cenne doświadczenie. Oprawa i atmosfera dużego turnieju robiły ogromne wrażenie – dla wielu uczestników była to pierwsza okazja, by poczuć się jak na prawdziwym stadionie. Taki format rywalizacji uczy radzenia sobie ze stresem, szybkiego podnoszenia się po straconej bramce i walki do samego końca. To potężna dawka emocji i wysiłku, ale przede wszystkim doskonała lekcja charakteru i sportowego rozwoju – mówi Kamil Sarniak, koordynator turnieju 4move 1x1 Cup w województwie mazowieckim.

Triumfatorami Mazowieckiego Finału Wojewódzkiego zostali: Zofia Kaśnikowska (KS Ożarowianka Ożarów Mazowiecki, 2017), Emilia Skrzydlewska (UKS Orlęta Mroków, 2016), Aleksandra Franckiewicz (Ladies Football Ciechanów, 2015), Maria Michałek (Jantar Ostrołęka, 2014), Piotr Jakubowski (GKS Pogoń Grodzisk Mazowiecki, 2017), Adam Rowicki (Naprzód Skórzec, 2016), Jakub Czesuch (AP Eskadra Warszawa, 2015) i Franciszek Lesiewski (Polonia Warszawa, 2014). Młodsze roczniki (2016 i 2017) kończą zmagania na etapie wojewódzkim, natomiast starsi zwycięzcy (2014 i 2015) idą krok dalej – to oni powalczą 10 października w Chorzowie o tytuł najlepszych dryblerów w kraju podczas Finału Ogólnopolskiego.

4move 1x1 Cup kształtuje liderów

Turniej 4move 1x1 Cup to rywalizacja w najczystszej postaci – pojedynki jeden na jednego, w których liczą się tylko indywidualne umiejętności: drybling, panowanie nad piłką i odwaga w bezpośrednim starciu. – Turniej 4move 1x1 Cup daje dzieciom wyjątkową przestrzeń, by mogły pokazać odwagę i indywidualne umiejętności – podkreśla Marcin Dorna, dyrektor sportowy PZPN. – To inicjatywa, dzięki której piłkarki i piłkarze uczą się podejmowania decyzji, improwizacji i brania odpowiedzialności za grę. To doświadczenia, które procentują na każdym etapie piłkarskiej drogi – dodaje. Zwycięzcy finałów wojewódzkich w kategoriach U-10 i U-11 zagrają na Śląsku w Finale Ogólnopolskim – tuż po tym, jak z trybun będą dopingować reprezentację Polski w meczu z Nową Zelandią. Tytularnym sponsorem turnieju jest marka 4move, należąca do FoodCare Sp. z o.o., polskiej firmy działającej w branży spożywczej od 1984 roku.

