A Klasa: Derby dla Rzekunianki, trzy punkty Aldo Bartnika

Ruszyła A Klasa ciechanowsko-ostrołęcka. Zwycięstwo w pierwszej kolejce odniosła ekipa Aldo Bartnika Myszyniec. W derbach powiatu ostrołęckiego w Kadzidle lepsza była Rzekunianka Rzekuń.

Aldo Bartnik Myszyniec zmierzył się z Orlętą Baboszewo w meczu wyjazdowym. Do przerwy piłkarze z Myszyńca prowadzili 2:1. W drugiej połowie padło więcej goli, ale w końcowym rozrachunku to Bartnik zwyciężył 4:3. Bramki dla drużyny z powiatu ostrołęckiego strzelili: Mateusz Krajza, Krzysztof Szymański i dwukrotnie Maciej Szymański.



W Kadzidle doszło do derbów powiatu ostrołęckiego. Beniaminek A Klasy, czyli Kurpik, podejmował doświadczonego ligowca - Rzekuniankę Rzekuń. Zespół z Rzekunia zwyciężył 4:1, notując udaną inaugurację sezonu.





