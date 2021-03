Atleci z Ostrołęki rozpoczęli sezon (zdjęcia)

Sezon startowy w podnoszeniu ciężarów oficjalnie rozpoczęty na siedleckich pomostach. Podczas Otwartych Mistrzostw Powiatu Siedleckiego do lat 20 startowało pięcioro zawodników UKS Atleta Ostrołęka.

W kategorii dziewcząt do 81 Gabriela Zapust (2008) zajęła 4. miejsce uzyskując w dwuboju 77 kg (33 rwanie+44 podrzut). W kategorii +87 wystąpiła Julia Stachurska (2008) i z wynikiem 58 kg (28+33) stanęła na trzecim stopniu podium. W rywalizacji chłopców pierwszy na pomost wyszedł Stanisław Winnicki (2008) i zgromadził w dwuboju 51 kg (21+30) plasując się na 8. miejscu kategorii wagowej do 55 kg. W tej samej kategorii wagowej rywalizował drugi zawodnik Atlety Igor Więch (2008). Uzyskał on w dwuboju 72 kg (27+45) i uplasował się na 5. miejscu.

W kategorii do 96 kg rywalizował Wiktor Krukowski (2005) i w dwuboju olimpijskim uzyskał 137 kg (62+75) ostatecznie plasując się na 5. miejscu.

- Wszyscy zawodnicy wrócili z zawodów z nowymi rekordami życiowymi. Ponadto dla Gabrysi, Julki, Stasia i Igora był to debiut na oficjalnych zawodach w dwuboju olimpijskim. Kolejny start tych młodych i zdolnych ostrołęczan zaplanowany jest w maju podczas Mistrzostw Polski LZS do lat 15 i 17 - podsumowuje klub.

Na dziewięć startujących klubów UKS Atleta zajął szóstą lokatę.

