Bartnik bez straty gola, GKS Łyse kończy złą passę

Redakcja eOstroleka.pl
Piłka nożna 27 września 2025 0 Komentarzy

Siódma kolejka A klasy przyniosła radość kibicom dwóch lokalnych drużyn. Bartnik Myszyniec zachował czyste konto przeciwko Mazurowi Ojrzeń, a GKS Łyse w końcu sięgnął po pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.

Piłkarze Bartnika Myszyniec spisali się solidnie w sobotnim pojedynku z Mazurem Ojrzeń. Gospodarze objęli prowadzenie już w pierwszej odsłonie i kontrolowali przebieg spotkania. Po przerwie dołożyli drugą bramkę, pewnie zmierzając po komplet punktów. Zwycięstwo 2:0 to niezwykle cenna zdobycz dla myszynieckich zawodników.

Przełamanie w Łysych

Prawdziwa euforia zapanowała natomiast w Łysem, gdzie GKS odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w trwającym sezonie. Po pierwszej połowie, która zakończyła się remisem 1:1 z Iskrą Krasne, gospodarze pokazali charakter w drugiej części gry. Trzy bramki w drugich 45 minutach dały GKS-owi upragnione zwycięstwo 4:1. Dla zawodników i kibiców z Łysych to przełomowy moment sezonu. Po serii rozczarowujących wyników drużyna w końcu pokazała swój potencjał. 

