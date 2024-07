Bezpłatne warsztaty z WOPR-OS! Popłyń łodzią ratowniczą

Inne 0 Komentarzy

Udostępnij

14 lipca oraz 18 sierpnia na plaży miejskiej w Ostrołęce dzieci oraz młodzież będą mogły wziąć udział w bezpłatnych warsztatach na temat bezpiecznego pobytu nad wodą oraz patrolach łodzią ratowniczą przygotowanych przez WOPR-OS.

To wspaniała okazja żeby zobaczyć na własne oczy tereny Ostrołęki położone nad rzeką Narew. Jest to również znakomita szansa, aby przekonać się jak na co dzień wygląda praca osób dbających o nasze bezpieczeństwo nad wodą.

Aktywność zostanie przeprowadzona pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego. Inicjatywa odbywać się będzie w ramach ,,Sportowych Wakacji w Mieście 2024". Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w tych niezwykle pożytecznych warsztatach.