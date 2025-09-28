Comeback juniorek Nike Ostrołęka! Od 0:2 do zwycięstwa 3:2 z Iskrą Warszawa

Juniorki Nike Ostrołęka zanotowały świetny występ - w meczu II ligi mazowieckiej odwróciły losy spotkania z Iskrą Warszawa, wygrywając 3:2. Mimo, że to rywalki wygrały dwa pierwsze sety.

fot. Nike Ostrołęka

Początek meczu był koszmarem dla zespołu z Ostrołęki. Iskra Warszawa pewnie wygrała pierwsze dwa sety (do 21 i 18), a wszystko wskazywało na to, że juniorki Nike wrócą do domu z porażką. Sytuacja wyglądała kiepsko - 0:2 w setach to słaba perspektywa, choć siatkówka bywa nieprzewidywalna. I tym razem też tak było.

Trzeci set przyniósł pełną mobilizację zespołu i wygraną do 18. Czwarty - znakomity, 25:17 dla ostrołęczanek. Piąty, decydujący set to pokaz siły Nike. 15:8 i w całym meczu 3:2.

To zwycięstwo ma szczególny smak dla juniorek Nike, które w poprzednim meczu przegrały w Nowym Dworze 2:3. Tamta porażka była bolesna, ale tym razem jednak dziewczyny z Ostrołęki udowodniły, że potrafią wyciągnąć wnioski z niepowodzeń. Determinacja i waleczność, które pokazały w starciu z Iskrą Warszawa, są budujące. Trener Dariusz Piersa może być dumny ze swoich podopiecznych, które pokazały, że w sporcie nigdy nie można się poddawać. Taki mecz buduje charakter i tworzy zespół gotowy na większe wyzwania.

UKS Iskra Warszawa - OTPS Nike Ostrołęka 2:3 (25:21, 25:18, 18:25, 17:25, 8:15)

