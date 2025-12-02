Dominacja ostrołęckich pływaków! UKS Piątka na szczycie klasyfikacji drużynowej

Redakcja eOstroleka.pl
Pływanie 02 grudnia 2025 0 Komentarzy

Zawodnicy UKS Piątka Ostrołęka zdominowali XIV Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Ostrowi Mazowieckiej, zdobywając pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej z imponującym dorobkiem 18 medali.

fot. UKS Piątka Ostrołęka

W niedzielę 30 listopada na pływalni w Ostrowi Mazowieckiej rozegrano XIV edycję zawodów o Puchar Burmistrza, które przyciągnęły około 240 zawodniczek i zawodników z 10 klubów pływackich z regionu. Ostrołęcka Piątka zaprezentowała się w nich znakomicie, wystawiając 22-osobową reprezentację.

Gwiazdy zawodów

Trzem zawodniczkom udało się sięgnąć po podwójne złoto. Zuzanna Zecer triumfowała na dystansach 50 m stylem grzbietowym i 50 m stylem motylkowym. Hanna Wawrzyńska była najlepsza na 50 m stylem grzbietowym oraz 100 m stylem zmiennym. Z kolei Łucja Tomczak zwyciężyła w konkurencjach 50 m stylem klasycznym i 50 m stylem dowolnym.

Błyszczały również Julia Pęksa (złoto na 25 m st. dowolnym i srebro na 25 m st. grzbietowym) oraz Tosia Pyskło (złoto na 25 m st. grzbietowym i srebro na 25 m st. dowolnym). Na podium stanęły także Alicja Sobolewska (srebro – 50 m st. klasycznym), Ada Gutowska (brąz – 50 m st. dowolnym) oraz Lena Łozińska (brąz – 100 m st. dowolnym).

Również chłopcy przyczynili się do sukcesu drużyny. Antek Opęchowski zdobył dwa złote medale na dystansach 25 m stylem dowolnym i klasycznym. Marcel Łoziński dołożył srebro (50 m st. motylkowym) i brąz (50 m st. dowolnym), a Mikołaj Peczyński wywalczył brązowy medal na 25 m stylem klasycznym.

Triumf w klasyfikacji drużynowej

Końcowy bilans: 10 medali złotych, 4 srebrne i 4 brązowe dał zawodnikom UKS Piątka Ostrołęka bezapelacyjne zwycięstwo w klasyfikacji medalowej drużynowej. W klasyfikacji indywidualnej po dwóch startach na najwyższym stopniu podium są Julia Pęksa, Łucja Tomczak i Zuzia Zecer.

Bardzo się cieszymy, że zaliczamy kolejne dobre starty, które przynoszą dzieciakom dużo radości i dają satysfakcję z odnoszonych wyników – komentują przedstawiciele klubu, gratulując wszystkim zawodnikom zaangażowania, walki i determinacji w dążeniu do zwycięstwa.

Oprócz wymienionych medalistów w zawodach wystartowali również: Oliwia Walczak, Agata Ejzenberg, Natalia Szczyglewska, Zofia Cherubin, Anielka Peczyńska, Filip Giers, Grzegorz Peczyński, Juliusz Szurpicki, Marcel Szurpicki, Antoni Ostrowski i Eryk Tymiński.

