Drużynowe przełaje. Młodzi biegacze rywalizowali na stadionie w Ostrołęce [WIDEO, ZDJĘCIA]

Redakcja eOstroleka.pl
Lekkoatletyka 26 września 2025

Drużynowe biegi przełajowe uczniów z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego przeszły do historii. Młodzi sportowcy pokazali, że forma ich nie opuszcza, a ambicje sięgają wysoko.

Na stadionie przy ul. Witosa w Ostrołęce rozegrały się powiatowe drużynowe biegi przełajowe, które zgromadziły uczniów ze szkół z całego regionu. Najmłodsi zawodnicy - dziewczęta i chłopcy z klas V-VI - zmierzyli się z dystansem 800 metrów. 

Starsi koledzy z klas VII i VIII stanęli przed nieco większym wyzwaniem, pokonując trasę o długości 1000 metrów. Ten dystans wymagał już większej wytrzymałości i lepszego planowania wysiłku.

Najtrudniejsze zadanie czekało na uczniów szkół średnich. Dziewczęta rywalizowały na dystansie 1500 metrów, podczas gdy chłopcy musieli wykazać się na jeszcze dłuższej trasie 2000 metrów. 

Powiatowe biegi to dopiero początek rywalizacji dla najlepszych zawodników. Ci, którzy wykazali się podczas zawodów na stadionie przy ul. Witosa, będą mieli szansę reprezentować swoje szkoły i powiat na wyższym szczeblu. W październiku, również w Ostrołęce, odbędą się drużynowe biegi przełajowe na etapie międzypowiatowym.

14:28, 27 września 2025

ja

gratulacje  

