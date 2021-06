Festyn piłkarskich przedszkoli APN Ostrołęka (wideo, zdjęcia)

W poniedziałek 7 czerwca na stadionie miejskim przy ul. Witosa w Ostrołęce odbył się festyn piłkarskich przedszkoli Ostrołęckiej Akademii Piłki Nożnej. Była to doskonała okazja do wspólnej zabawy, oczywiście z elementami piłki nożnej.

Na przedszkolaków z placówek, które uczestniczą w projekcie (Akademia Maluchów i Chatka Puchatka) czekały gry i zabawy. Dzieciaki rywalizowały nie tylko w konkurencjach piłkarskich, ale również sprawnościowych. Pojawiły się też uwielbiane przez przedszkolaków dmuchańce.

Nad całością przedsięwzięcia czuwali trenerzy z Ostrołęckiej Akademii Piłki Nożnej, Jantaru Ostrołęka oraz Future is Now. Hasło "Baw się z APN" było tego dnia najważniejsze - a właśnie zabawa może być początkiem do wspaniałej sportowej przygody. Kto wie, może w przyszłości...

Zobaczcie, jak wyglądał festyn zorganizowany przez Ostrołęcką Akademię Piłki Nożnej.

