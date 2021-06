Futbol Drybling Cup także dla przedszkolaków (zdjęcia)

Future is Now przy współpracy z Miastem Ostrołęka oraz Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zorganizował turniej Futbol Drybling Cup. Okazję do dobrej zabawy na boisku mieli nie tylko przedstawiciele klubów, ale także przedszkolaki.

O turnieju klubowym pisaliśmy tutaj (wraz z galerią zdjęć).

Kolejna odsłona tego samego turnieju zgromadziła przedszkolaków. Dzięki uprzejmości Future is Now, możecie zobaczyć zdjęcia z zawodów, które odbyły się na orliku przy Szkole Podstawowej nr 3 na osiedlu Stacja.

