Futbolowy lockdown do 9 kwietnia

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej wydał komunikat o zawieszeniu wszystkich rozgrywek, seniorskich i młodzieżowych, do 9 kwietnia 2021 roku. Ma to związek z nowymi przepisami epidemicznymi.

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, że w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 roku (Dz. U. poz. 546) wszystkie rozgrywki (seniorskie i młodzieżowe) prowadzone przez nasz Związek zostają zawieszone od 27 marca do 9 kwietnia 2021 roku. Terminy przełożonych kolejek będziemy podawać w kolejnych komunikatach

- poinformowano w komunikacie.

- W związku z powyższym przypominamy, że zimowe okno transferowe otwarte jest do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej, w której występuje Klub pozyskujący. Oznacza to tyle, że okno transferowe dla rozgrywek, które się jeszcze nie rozpoczęły jest otwarte do czasu ich rozpoczęcia - dodał MZPN.

