Gra Puchar Polski. Mecze w Ołdakach, Rzekuniu i Kadzidle

Okręgowy puchar Polski to nie tylko przepustka do kolejnych rund, ale przede wszystkim prawdziwa fiesta piłki nożnej. Dziś mamy jej kolejną odsłonę - w Ołdakach, Rzekuniu i Kadzidle.

Mniejsze kluby z pasją stawiają czoła bardziej doświadczonym drużynom, co przekłada się na niezwykle wyrównane i zacięte mecze. Kibice mogą liczyć na walkę do ostatniej minuty, niespodziewane zwroty akcji i wiele goli. W pucharze wszystko jest możliwe. Mniejsze zespoły często potrafią sprawić niespodziankę i wyeliminować faworytów. To właśnie ta nieprzewidywalność sprawia, że rozgrywki są tak ekscytujące.

25 września o godz. 16:00 czekają nas mecze:

w Ołdakach - ULKS Ołdaki vs. Narew Ostrołęka

- ULKS Ołdaki vs. Narew Ostrołęka w Rzekuniu - Rzekunianka vs. Makowianka Maków Maz.

- Rzekunianka vs. Makowianka Maków Maz. w Kadzidle - Kurpik Kadzidło vs. MKS Przasnysz

Zwycięzcy meczów awansują do 1/4 finału okręgowego PP, który zaplanowano na 2 października.

