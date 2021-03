Grzegorz Łomacz z szansami na igrzyska

Ostrołęczanin Grzegorz Łomacz zgodnie z przewidywaniami znalazł się w szerokiej reprezentacji Polski siatkarzy na pierwszą część sezonu 2021. Oznacza to, że ma szansę na to, by pojechać na igrzyska olimpijskie do Tokio.

Vital Heynen – trener reprezentacji Polski mężczyzn, w porozumieniu z Pionem Sportu i Szkolenia Polskiego Związku Piłki Siatkowej podał szeroki skład kadry narodowej na pierwszą część sezonu 2021. Skład reprezentacji może podlegać korektom ze względu na kwestie zdrowotne lub inne niezależne od trenera i zawodników - poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej. Skład reprezentacji Polski mężczyzn na pierwszą część sezonu 2021: Bartosz Bednorz – przyjmujący

Mateusz Bieniek – środkowy

Fabian Drzyzga – rozgrywający

Tomasz Fornal – przyjmujący

Norbert Huber – środkowy

Marcin Janusz – rozgrywający

Łukasz Kaczmarek – atakujący

Karol Kłos – środkowy

Jakub Kochanowski – środkowy

Dawid Konarski – atakujący

Marcin Komenda – rozgrywający

Michał Kubiak – przyjmujący

Bartosz Kurek – atakujący

Bartosz Kwolek – przyjmujący

Wilfredo Leon – przyjmujący

Grzegorz Łomacz – rozgrywający

Maciej Muzaj – atakujący

Piotr Nowakowski – środkowy

Jakub Popiwczak – libero

Kamil Semeniuk – przyjmujący

Artur Szalpuk – przyjmujący

Aleksander Śliwka – przyjmujący

Damian Wojtaszek – libero

Paweł Zatorski – libero Sztab trenerski i medyczny: Vital Heynen – trener

Michał Mieszko Gogol – asystent trenera

Sebastian Pawlik – asystent trenera

Paweł Woicki – asystent trenera

Jakub Gniado – trener przygotowania fizycznego

Jan Sokal – lekarz

Paweł Brandt – fizjoterapeuta

Tomasz Pieczko – fizjoterapeuta

Robert Kaźmierczak – statystyk

Elżbieta Poznar – kierownik reprezentacji

Hubert Tomaszewski – menedżer reprezentacji Kadrowicze przygotowania rozpoczną w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale w drugiej połowie kwietnia, w składzie zależnym od przebiegu rywalizacji w ligach krajowych i rozgrywkach europejskiej Ligi Mistrzów - podaje PZPS. Jeżeli Grzegorz Łomacz znajdzie się w kadrze na igrzyska w Tokio, będą to jego drugie zmagania na olimpijskich arenach - brał już udział w igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku. Wówczas Polacy odpadli w ćwierćfinale, przegrywając ze Stanami Zjednoczonymi (późniejszym brązowym medalistą). Dwa lata później ostrołęczanin odniósł największy sukces w swojej karierze, zdobywając z kadrą narodową mistrzostwo świata. To nie jedyny siatkarz z Ostrołęki, który ma za sobą występ na igrzyskach. W 2004 roku w Atenach grał śp. Arkadiusz Gołaś. Wówczas Polacy odpadli w ćwierćfinale, przegrywając z Brazylią (późniejszym mistrzem olimpijskim).

