I liga piłki ręcznej: SMS ZPRP I Płock wygrał w Ostrołęce po zaciętym pojedynku

Redakcja eOstroleka.pl
Piłka ręczna 28 września 2025 0 Komentarzy

W hali III LO w Ostrołęce kibice zobaczyli prawdziwy thriller w I lidze piłki ręcznej. Gospodarze z Trójki Ostrołęka ostatecznie musieli uznać wyższość rywali.

Początek meczu należał do gospodarzy, którzy w 10. minucie prowadzili 8:6. Jednak do przerwy płocczanie zdołali doprowadzić do remisu 18:18, zapowiadając emocjonującą drugą połowę.

Po zmianie stron Trójka ponownie wyszła na prowadzenie - w 34. minucie było 22:20 dla gospodarzy. Goście jednak szybko odpowiedzieli i w 40. minucie to oni prowadzili 26:24. Kluczowy okazał się fragment końcówki - przy wyniku 34:34 w 51. minucie wydawało się, że mecz może się rozstrzygnąć się na korzyść miejscowych.

Jednak w ostatnich minutach to SMS ZPRP I Płock przyspieszył, wygrywając ostatecznie 41:37.

W szeregach Trójki najskuteczniejsi byli Obidziński i Turski (po 8 bramek) oraz Marszałek (5). 

Trójka Ostrołęka - SMS ZPRP I Płock 37:41 (18:18)

Trójka: Głażewski 1, Rybicki, Wysocki - Obidziński 8, Jędrzejewski, Świerżewski, Turski 8, Abramowicz 1, Dobrzyniecki 4, Żebrowski, Marszałek 5, Sypiański 2, Minota 1, Tarnowski 3, Celiński 4.

>> ZOBACZ TABELĘ I LIGI <<

