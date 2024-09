IV liga. Troszyn triumfuje w emocjonującym meczu! [WYNIKI, TABELA]

KS CK Troszyn zapewnił sobie trzy punkty w zaciętym spotkaniu IV ligi mazowieckiej, pokonując Błoniankę Błonie 3:2.

Mecz od początku obfitował w emocje. Już w 2. minucie gospodarze objęli prowadzenie za sprawą Radosława Zyśka. Troszyn w 33. minucie podwyższył prowadzenie. Tym razem do siatki trafił Jakub Tyska, mijając wcześniej bramkarza gości. Wydawało się, że zwycięstwo gospodarzy jest blisko, jednak Błonianka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

W 40. minucie Dariusz Zjawiński zmniejszył straty, dając nadzieję swoim kolegom na odrabianie wyniku. W 76. minucie nadzieja ta przerodziła się w rzeczywistość, gdy Krystian Matwiejczuk doprowadził do wyrównania. I choć wtedy wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, jednak w 87. minucie Edgardo Ruiz zdobył zwycięską bramkę dla Troszyna z rzutu karnego, przesądzając o losach spotkania.

To była prawdziwa walka do ostatniej minuty, która dostarczyła kibicom wielu emocji. Zwycięstwo Troszyna jest zasłużone, ale Błonianka również zaprezentowała się z dobrej strony. Najwięcej zyskali kibice - znów obejrzeli mecz trzymający w napięciu do ostatnich minut.

KS CK Troszyn - Błonianka Błonie 3:2 (2:1)

Troszyn: Jasionek - Domański, Tetkowski (77. Szyszkowski, 82. Latuszek), Lewczuk, Drężek (46. Kuźmicki), Wasilewski (78. M. Tyska), Ruiz, Wierzbowski (73. Luchyk), J. Tyska, Matusiak (77. Twarowski), Zyśk (46. Charkiewicz).

