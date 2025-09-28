Kadeci Olimpu Ostrołęka z piątym miejscem. Turniej w hołdzie Arkowi Gołasiowi

Młodzi siatkarze UKS Olimp Ostrołęka zajęli 5. miejsce w XVI Ogólnopolskim Turnieju im. Arkadiusza Gołasia w Kraśniku. W dwudniowych zmaganiach wzięło udział 12 zespołów z całej Polski.

fot. UKS Olimp Ostrołęka

Kadeci Olimpu Ostrołęka pod wodzą trenera Norberta Majkowskiego pokazali się z dobrej strony podczas turnieju siatkarskiego w Kraśniku. Turniej poświęcony był pamięci wybitnego ostrołęczanina Arkadiusza Gołasia.

Solidny występ na tle mocnej konkurencji

Zawodnicy z Ostrołęki rozegrali pięć spotkań, notując bilans trzech zwycięstw i dwóch porażek. Ekipie Olimpu udało się pokonać drużyny MKS Kraśnik (2:1), UKS Tempo Chełm (2:0) oraz KS Metro Warszawa (2:0). Porażki przyszły w starciach z AKS Resovia Rzeszów (0:2) oraz LKPS Lublin (0:2).

"To były bardzo pożytecznie spędzone dwa dni" - ocenił występ swoich podopiecznych trener Norbert Majkowski. "Zdobyte w pięciu meczach doświadczenie powinno zaprocentować w przyszłości, chociażby w tegorocznych meczach ligowych" - dodał szkoleniowiec.

Majkowski podkreślił także aspekt integracyjny wyjazdu. "Oprócz sportowego postępu równie ważne było zintegrowanie się zawodników, swoimi decyzjami i kreatywnością zespół udowodnił, że chłopcy mogą na siebie nawzajem liczyć" - zaznaczył trener.

Kielce najlepsze w turnieju

Zwycięzcą XVI Ogólnopolskiego Turnieju im. Arkadiusza Gołasia został Aluron CMC Wybicki Kielce. Na podium stanęły także UKS Olimp Opole Lubelskie (2. miejsce) oraz AKS Resovia Rzeszów (3. miejsce).

Końcowa klasyfikacja turnieju:

Aluron CMC Wybicki Kielce UKS Olimp Opole Lubelskie AKS Resovia Rzeszów LKPS Lublin UKS Olimp Ostrołęka KS Metro Warszawa UKS Serbinów Biała Podlaska Trilux Avia Świdnik MKS Kraśnik AOZ Volley Rzeszów TSV Sanok UKS Tempo Chełm

Skład Olimpu

W turnieju wystąpili: Artur Rostowski (kapitan), Bartosz Rakowski, Jakub Karnicki, Denys Sabadosh, Mikołaj Bochenek, Jędrzej Majkowski, Piotr Brzozowski, Sebastian Woźniak, Wiktor Budny, Olek Krajza, Franek Sujkowski oraz Kacper Kurzych.

Szczególnym powodem do zadowolenia jest indywidualna nagroda dla Denysa Sabadosha, który został wyróżniony jako najlepszy zawodnik zespołu Olimpu.

