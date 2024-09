Kolejni młodzi piłkarze z Akademii Piłkarskiej Waleczni Olszewo-Borki w SMS Łódź!

Akademia Piłkarska Waleczni Olszewo-Borki świętuje kolejny sukces swoich młodych wychowanków. Tym razem, aż sześciu utalentowanych piłkarzy rocznika 2009 i 2010 przenosi się do Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi.

fot. Akademia Piłkarska Waleczni

Swoimi umiejętnościami podczas testów przekonali sztab szkoleniowy UKS SMS Łódź:

Franciszek Traczewski (2010)

Marcin Zdunek (2010)

Krzysztof Borowski (2010)

Adam Zaborowski (2010)

Hubert Mielnicki (2010)

Igor Banach (2009)

Dołączają oni tym samym do swoich kolegów – Patryka Głażewskiego, Aleksandra Ochenkowskiego, Patryka Czaplickiego i Szymona Wasyka, którzy rozpoczęli swoją przygodę w SMS Łódź już w styczniu tego roku.

To kolejny dowód na to, że Akademia Piłkarska Waleczni Olszewo-Borki to kuźnia młodych talentów, którzy mają szansę na rozwój w najlepszych piłkarskich ośrodkach w Polsce. Przejście do SMS Łódź to dla tych młodych piłkarzy ogromna szansa na dalszy rozwój i spełnienie swoich piłkarskich marzeń. Życzymy im powodzenia w nowym środowisku!

