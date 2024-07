Koniec wakacyjnych zajęć z OKLA Elektro-Energetyka [ZDJĘCIA]

We wtorek, 9 lipca miał miejsce ostatni trening lekkoatletyczny prowadzony przez Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki Elektro-Energetyka w ramach ,,Sportowych wakacji w mieście 2024”. Treningi odbywały się na stadionie miejskim w Ostrołęce.

fot. MOSiR w Ostrołęce

Dla dzieci i młodzieży była to znakomita możliwość poznania podstaw lekkiej atletyki oraz sprawdzenia się w różnych dyscyplinach ,,królowej sportu”. Treningi pod czujnym okiem doświadczonej kadry trenerskiej ostrołęckiego klubu przyniosły same korzyści. Ogrom przekazanej wiedzy w tak krótkim czasie był naprawdę ciężki do przyswojenia, ale młodzi sportowcy wyglądali jakby ta sztuka nie sprawiała im żadnych problemów. Znakomicie realizowali polecenia trenerów i błyskawicznie korzystali z nabytych umiejętności.

Wszyscy uczestnicy treningów otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Prezydenta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego. Młodym sportowcom należą się wielkie brawa za wzorową postawę zaprezentowaną podczas zajęć.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w pozostałych aktywnościach organizowanych w ramach ,,Sportowych wakacji w mieście 2024”.

