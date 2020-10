Liga okręgowa. Narew przybiła piątkę wiceliderowi! Przewaga wzrasta (wideo)

Piłka nożna

Lider kontra wicelider. Choć mecz w Ostrołęce uchodził za ligowy hit, a fani spodziewali się wyrównanej walki, to jednak było to starcie do jednej bramki. Narwianie wygrali 5:0.

Wynik meczu w 27. minucie otworzył Przemysław Olesiński, przedłużając swoją strzelecką serię. W drugiej połowie obejrzelimy więcej goli. Już na początku tej części gry piłkarz Żbika otrzymał czerwoną kartkę, a osłabiony zespół z Nasielska nie był już w stanie podjąć równorzędnej walki z Narwią. W 55. minucie Olesiński trafił po raz drugi, a w 68. minucie było 3:0 po golu Mariusza Marczaka.

Mecz był już w zasadzie rozstrzygnięty, ale Narew poszła za ciosem. Na 4:0 trafił Kamil Jastrzębski, a na 5:0 - Mateusz Turek.

Mecz można obejrzeć tutaj:

A tymczasem czołówka tabeli wygląda następująco:

RAZEM Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki 1. Narew 1962 Ostrołęka 11 30 10 0 1 41-8 2. Żbik Nasielsk 11 26 8 2 1 31-15 3. MKS Ciechanów 11 23 7 2 2 29-9 4. Sona Nowe Miasto 11 21 6 3 2 25-26 5. PAF Płońsk 11 18 5 3 3 24-21

Pełna tabela już jutro, po zakończeniu 11. kolejki, ale już wiadomo, że w czołówce nic się nie zmieni - Narew lideruje z 4 punktami przewagi nad Żbikiem.

