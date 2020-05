Martyna Budziłek zwycięża w cyklu City Trail

Martyna Budziłek z UKS Siódemka Ostrołęka okazała się najlepsza w cyklu biegów City Trail w Olsztynie. Ostatni bieg nie odbył się z powodu epidemii, ale organizatorzy podsumowali już rywalizację, biorąc pod uwagę wyniki poprzednich biegów.

Na przełomie 2019 i 2020 roku w 10 miastach w Polsce odbywał się cykl biegów przełajowych na dystansie 5 km pod wspólna nazwą CITY TRAIL. Dla kibiców z naszego regionu interesująca mogła być rywalizacja w Olsztynie...

Olsztyńska rywalizacja rozpoczęła się 26 października 2019, a zakończyła 29 lutego 2020. W pięciu biegach na dystansie 5 km wystartowało łącznie 749 unikalnych biegaczy, którzy linię mety mijali 2156 razy

- poinfrmowali organizatorzy.

... a to dlatego, że olsztyńskiej edycji tych biegów w klasyfikacji kobiet wygrała pochodząca z Kadzidła zawodniczka klubu Siódemka Ostrołęka Martyna Budziłek, która w pięciu biegach trzykrotnie zwyciężała i dwa razy zajmowała drugie miejsca.

Organizatorzy dopiero pod koniec kwietnia zdecydowali się ogłosić ostateczne wyniki, gdyż liczyli na to, że uda się przeprowadzić jeszcze jeden bieg. Niestety, z powodu restrykcji nałożonych przez rząd nie doszedł on do skutku.

Klasyfikacja końcowa pań:

