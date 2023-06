Mistrzostwa Polski w kolarstwie. Trzeci dzień w Ostrołęce. Poznaj medalistów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Inne 8 Komentarzy

Udostępnij

Trzeci dzień Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym przyniósł bardzo ciekawe wyścigi ze startu wspólnego. Maria Klamut i Maciej Szulik mogą dziś świętować zdobycie tytułów mistrzowskich.

Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym nabierają rumieńców. W piątek rywalizacja przeniosła się do Ostrołęki: juniorki pojechały na dystansie 69 km, a orlicy U23 - na dystansie 138 km. Rywalizacja toczyła się po ulicach Ostrołęki oraz gmin Rzekuń, Czerwin, Goworowo, Troszyn.

W wyścigu ze startu wspólnego juniorek zwyciężyła Maria Klamut z klubu Społem Suus Łódź z czasem 1:55.26. Na metę wpadła razem z Kingą Marek z Medisept Mayday Team, ale była minimalnie szybsza. Za Marią i Kingą, na trzecim miejscu finiszowała Eliza Rabażyńska z Grudziądza z czterosekundową stratą. Pecha miała zwyciężczyni jazdy na czas - Martyna Szczęsna z Olsztyna tym razem była czwarta.

W kategorii U23 mężczyzn zwyciężył Maciej Szulik z Lubelskie Perła Polski z wynikiem 3:37.35. Drugi był Julian Kot z Tarnovii Tarnowo Podgórne, a trzeci Kacper Maciejuk z Santic-Wibatech.

- Wypada podziękować panu prezydentowi Łukaszowi Kulikowi za to, że był gotowy przyjąć to wyzwanie, podzielił się wyzwaniem z włodarzami powiatu i dzięki temu możemy pokazać Polsce i światu piękny region kurpiowski. Niech dzieje się wszystko co najlepsze - powiedziała podczas wręczania nagród wiceprezydent Ostrołęki Anna Gocłowska. Mariusz Popielarz, miejski radny i dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego podkreślił z kolei, że Ostrołęka cieszy się, że gości najlepszych kolarzy. Podczas rozpoczęcia ścigania w Ostrołęce głos zabrał też dyrektor wyścigu Dariusz Banaszek, dziękując za dobre przygotowanie tras.

W sobotę 24 czerwca o 10:00 startują juniorzy, o 15:00 tandemy, o 15:10 kategoria amator. Wyścigi ze startu wspólnego ruszają z ulicy Witosa 1.

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

|

Czytaj również: