Święto w Goworowie! Zobacz, jak kibicowali kolarzom [WIDEO]

Gmina Goworowo fantastycznie przygotowała się na przejazd kolarzy i kolarek w ramach Mistrzostw Polski. Doping był oszałamiający i na pewno zwrócił uwagę.

Goworowo to jedna z gmin, do której dotarły kolarskie Mistrzostwa Polski. Dla społeczności tej gminy to wyjątkowa okazja, by zobaczyć najlepszych kolarzy i najlepsze kolarki w Polsce. Już podczas pierwszego wyścigu, gdy na trasie były juniorki, w Goworowie było gwarno. Gdy peleton dziewczyn jechał przez tę miejscowość, doping robił wrażenie.

Tak Goworowo witało kolarzy. Zobaczcie nagrania:

