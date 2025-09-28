Młodzicy Olimpu Ostrołęka z kompletem zwycięstw! Awans do I ligi

Świetny występ młodych siatkarzy UKS Olimp Ostrołęka w turnieju rozstawieniowym w Kobyłce. Zespół prowadzony przez trenerkę Edytę Zyśk wygrał wszystkie mecze i zapewnił sobie start w I lidze młodzików.

Młodzicy UKS Olimp Ostrołęka mogą być dumni ze swojego występu podczas turnieju rozstawieniowego w Kobyłce. Podopieczni trenerki Edyty Zyśk pokazali klasę, wygrywając wszystkie spotkania i uzyskując tym samym upragniony awans do I ligi.

Trzy zwycięstwa i awans

Zespół z Ostrołęki nie dał szans rywalom, prezentując wysoką dyspozycję w każdym z trzech spotkań. Młodzi siatkarze pewnie pokonali G-8 Bielany 2:0 oraz UKS Piątka Wołomin II 2:0. Nieco więcej emocji przyniosło starcie z UKS Plas Warszawa, które Olimp wygrał 2:1. Ten mecz wymagał od zawodników z Ostrołęki większej koncentracji i waleczności, ale ostatecznie także zakończył się sukcesem.

Komplet zwycięstw w turnieju rozstawieniowym to osiągnięcie, które otwiera przed młodzami Olimpu nowe perspektywy. Awans do I ligi młodzików oznacza możliwość rywalizacji z najlepszymi zespołami w tej kategorii wiekowej na szczeblu wojewódzkim.

Skład Olimpu: Antoni Jankowski - kapitan, Adam Staniszewski, Andrzej Zalewski, Maciej Zabielski, Karol Bralski, Olaf Pawłowski, Alan Lis, Michał Walendziewski, Piotr Wargacki, Kacper Żerański, Adam Białobłocki, Michał Borkowski, Piotr Grabowski, Dawid Karczmarczyk.

Awans do I ligi to dopiero początek. Młodzicy Olimpu będą teraz rywalizować z silnymi rywalami, co stanowi doskonałą okazję do dalszego rozwoju i zdobywania cennego doświadczenia. "Gratulacje dla chłopaków i trzymamy kciuki za udział w turniejach ligowych" - brzmi oficjalny komunikat klubu.

