Motocross w RowerParku? "Zryte, zorane, zniszczone wszystko!"

Prezes Klubu Kolarskiego 24h Marek Karczewski podzielił się w mediach społecznościowych bulwersującą sytuacją dotyczącą RowerParku - czyli trasy rowerowej MTB w Czarnowcu. Motocykliści zniweczyli jego wysiłek włożony w przygotowanie trasy. Po ich wizycie leśna trasa rowerowa przypomina pobojowisko.

Ponad pięć godzin porządkowałem trasę RowerPark Czarnowiec przez zbliżającą się imprezą w sobotę 10 października. Gdy wróciłem do domu odpocząć otrzymałem sms, że do lasu pojechało dwóch ... na motocyklach crossowych. Pojechałem tam i to co zobaczyłem na trasie przyprawiło mnie prawie o zawał serca. Zryte, zorane, zniszczone wszystko! Cała trasa sama się nie odbuduje, bo ściółka musi rosnąć kilka lat po tak bezmyślnym oraniu motocyklem bądź quadem

- opisuje na Facebooku Marek Karczewski, sołtys Czarnowca i prezes Klubu Kolarskiego 24h.

- Jeśli stać Was na drogie maszyny - motory, Quady, stroje to zakupcie sobie na spółkę ileś tam hektarów lasu i orajcie go w nieskończoność - dodaje Karczewski.

Prezes KK 24h zaapelował do wszystkich, którzy zauważą motocyklistów lub użytkowników quadów wjeżdżających do RowerParku: "Nagrywajcie, róbcie zdjęcia i udostępniajcie, a mieszkańców ul. Leśnej w Czarnowcu proszę o natychmiastowe wybieranie 997 lub 112 w momencie gdy tylko na tę ulicę skręci motocykl bądź quad".

Niestety, mimo ogromnego zaangażowania i dbania, znaleźli się tacy, dla których chwila adrenaliny była ważniejsza od wysiłku osób pracujących przy porządkowaniu trasy rowerowej.

Powiem Wam, że dziś chciało mi się płakać tak zareagowałem jak zobaczyłem co zrobili na RowerPark Czarnowiec. Po motocyklach czy Quadach nie da się jeździć rowerem, bo ziemia na podjazdach jest tak zryta, że nie ma możliwości podjechać takim "kartofliskiem"

- napisał Marek Karczewski w poście, który na Faceboku zyskał dużą popularność. Może dotrze też do tych, którzy zniszczyli jego pracę.

