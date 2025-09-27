Narew kontra Escola. Przed nami kolejne starcie o punkty w V lidze

W sobotę o godzinie 16:00 na stadionie przy ul. Witosa w Ostrołęce Narew zmierzy się z Escola Varsovia Warszawa w ramach ósmej kolejki V ligi. Gospodarze będą chcieli wykorzystać przewagę własnego boiska, by poprawić swoją pozycję w tabeli.

Po siedmiu rozegranych kolejkach Narew Ostrołęka zajmuje siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 12 punktów. Warszawska Escola Varsovia ma na koncie 9 punktów, co plasuje ją kilka miejsc niżej w klasyfikacji.

Sobotnie spotkanie to szansa dla ostrołęckich piłkarzy na poprawę swojej pozycji w lidze. Trzypunktowa zdobycz pozwoliłaby Narwi na awans w górę tabeli.

Mecz rozpocznie się na stadionie przy ulicy Witosa w Ostrołęce o godzinie 16:00. Dla kibiców to okazja do wspierania miejscowej drużyny w walce o cenne punkty w V lidze. A więc zapraszamy na stadion!

