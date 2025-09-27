Narew kontra Escola. Przed nami kolejne starcie o punkty w V lidze

Redakcja eOstroleka.pl
Piłka nożna 27 września 2025 0 Komentarzy

W sobotę o godzinie 16:00 na stadionie przy ul. Witosa w Ostrołęce Narew zmierzy się z Escola Varsovia Warszawa w ramach ósmej kolejki V ligi. Gospodarze będą chcieli wykorzystać przewagę własnego boiska, by poprawić swoją pozycję w tabeli.

Po siedmiu rozegranych kolejkach Narew Ostrołęka zajmuje siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 12 punktów. Warszawska Escola Varsovia ma na koncie 9 punktów, co plasuje ją kilka miejsc niżej w klasyfikacji.

Sobotnie spotkanie to szansa dla ostrołęckich piłkarzy na poprawę swojej pozycji w lidze. Trzypunktowa zdobycz pozwoliłaby Narwi na awans w górę tabeli. 

Mecz rozpocznie się na stadionie przy ulicy Witosa w Ostrołęce o godzinie 16:00. Dla kibiców to okazja do wspierania miejscowej drużyny w walce o cenne punkty w V lidze. A więc zapraszamy na stadion!

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Komentarze


Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


Działy sportowe
PIŁKA NOŻNA PIŁKA RĘCZNA SIATKÓWKA KOSZYKÓWKA LEKKOATLETYKA PŁYWANIE SPORTY WALKI TENIS ZIEMNY KOLARSTWO INNE
Forum
Siłownie
02 lipca 2025 piepszu1
Wyprawa rowerowa
02 lipca 2025 AdRiAnOoO
Piłka Nożna
29 lipca 2024 kluczowski8
Potrzebujesz porady od użytkowników
17 kwietnia 2024 WeronJak
potrzebny dobry stomatolog lub chirurg stom do usuniecia 8semki pomocy
30 grudnia 2023 lidia
Tagi
A Klasa Aldo Bartnik Myszyniec B Klasa Ostrołęcka Dorota Gnoza GKS Łyse III liga KS CK Troszyn Kurpik Kadzidło Liga okręgowa MKS Ciechanów Narew II Ostrołęka Narew Ostrołęka Nordic Walking Orz Goworowo Ostrołęka Rzekunianka Rzekuń SPS Volley Ostrołęka UKS Atleta Ostrołęka UKS Clan Ostrołęka V liga awans do III ligi lekkoatletyka mecz piłkarski piłka nożna rekord życiowy rekordy życiowe sezon 2025/26 siatkówka skok w dal transfer
FaceBook