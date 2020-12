Narodowa kwarantanna. Siłownie zamknięte. Trik z zawodami nie przejdzie

Od 28 grudnia do 17 stycznia w ramach tzw. narodowej kwarantanny zamknięte będą siłownie. Na nic wysiłki właścicieli klubów fitness, którzy, by umożliwić klientom zachowywanie fizycznej aktywności, do tej pory - zgodnie z rozporządzeniem - umożliwiali przygotowywanie się do zawodów. Teraz ćwiczyć mogą tylko reprezentanci Polski.

Siłownie zamknięte były od dawna, ale... nie wszystkie. Na nietypowe rozwiązanie zdecydował się ostrołęcki klub West Site Fitness. Klubowicze, którzy przychodzili na treningi, robili to w ramach przygotowań do zawodów.

Klub, mimo starań o klienta (starano się zachowywać przy tym reguły sanitarne), nie uniknął nieprzyjemności.

- W październiku otworzyliśmy dla Was kluby zgodnie z przepisami. Mieliśmy świadomość ryzyka ale podjęliśmy się walki o nasz klub, pracowników i klubowiczów. Od tego czasu mieliśmy kilka kontroli między innymi sanepidu oraz policji w każdym przypadku w związku z donosami. Na ten moment wszystkie sprawy są w toku - czytamy na facebookowym profilu West Site.

Wprowadzenie tzw. narodowej kwarantanny, która obowiązywać będzie od 28 grudnia, zamknęło jednak możliwość treningów amatorom na basenach, siłowniach czy centrach fitness. Z obiektów tych korzystać będą mogli za to członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych.

W związku z rozporządzeniem wszystkie kluby West Site pozostają zamknięte od dnia 28.12.2020 co najmniej do 17.01.2021. Karnety w tym okresie zostają bezpłatnie zamrożone

- poinformowano na stronie ostrołęckiego klubu fitness West Site.

Poświąteczną nadwyżkę kilogramów pozostaje więc zrzucać w domowym zaciszu. I pierwszy raz od wielu lat siłownie od nowego roku nie będą przeżywać oblężenia w związku z postanowieniami noworocznymi...

