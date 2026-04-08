Niezwykły wyczyn Grzegorza Łomacza. Delegacja z Ostrołęki świadkiem wyjątkowej chwili [ZDJĘCIA]

W sobotę 4 kwietnia uczniowie oddziałów mistrzostwa sportowego Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrołęce byli świadkami historycznego wydarzenia. Grzegorz Łomacz rozegrał swój 556. mecz w Plus Lidze, stając się absolutnym rekordzistą. Z trybun w Bełchatowie wspierała go delegacja z rodzinnego miasta.

fot. SP 5 Ostrołęka

Mecz między Skrą Bełchatów a LUK Lublin przyniósł sporo emocji i wygraną gości. Najważniejsze dla ostrołęczan było jednak to, że Grzegorz Łomacz, nasz człowiek, został rekordzistą pod względem meczów rozegranych w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Wicemistrz olimpijski ma już na koncie 556 spotkań w Plus Lidze i zamierza kontynuować karierę.

- Po meczu Grzegorz spotkał się z naszymi uczniami, zrobił pamiątkowe zdjęcia i rozdał autografy. Dziękujemy za spotkanie i wspaniałe siatkarskie emocje. Trzymamy kciuki za naszego absolwenta - podsumowuje SP 5.

