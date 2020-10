Ostrołęcki Bieg Papieski po raz szósty. Poznaj zwycięzców (wyniki, zdjęcia)

Lekkoatletyka 2 Komentarze

Za nami VI Ostrołęcki Bieg Papieski, który odbył się w celu uczczenia pamięci patrona miasta Ostrołęki - św. Jana Pawła II. Mimo zaostrzonych przepisów sanitarnych, biegacze licznie stawili się na starcie.

Trzykilometrowa trasa biegu wiodła ulicami Starego Miasta: Szwedzką, dołem wzdłuż ulicy Spacerowej, Staromostową, pl. gen. Józefa Bema, Bartosza Głowackiego, Wiktora Gomulickiego, Stanisława Staszica, gen. Ludwika Bogusławskiego, Mikołaja Kopernika do ulicy Bartosza Głowackiego i powrót tą samą trasą. Do rywalizacji stanęło 86 biegaczy - wszyscy szczęśliwie dotarli do mety.

Pierwsze miejsce wśród pań zajęła Magdalena Piątak, uzyskując czas 00:11.02. Druga była Klaudia Pażych - 00:11.10, a trzecia - Oliwia Prachniak z wynikiem 00:11.13. Miejsca w pierwszej "dziesiątce" zajęły jeszcze Angelika Ostrowska, Natalia Zielińska, Kornelia Rusiłowicz, Aleksandra Kuklińska, Lila Mielnicka, Oliwia Janczewska i Karolina Geżyńska.

Miejsce Nazwisko / Imię Miejscowość Czas sum. 1 PIĄTAK Magdalena Ostrołęka 00:11:02 2 KLAUDIA Pażych Stepna - Michałki 00:11:10 3 PRACHNIAK Oliwia Siarcza Łąka 00:11:13 4 OSTROWSKA Angelika Lelis 00:11:27 5 ZIELIŃSKA Natalia Czerwin 00:11:37 6 RUSIŁOWICZ Kornelia Ostrołęka 00:12:26 7 ALEKSANDRA Kuklińska Ostrołęka 00:13:04 8 MIELNICKA Lila Łazy 00:13:05 9 JANCZEWSKA Oliwia Ostrołęka 00:13:07 10 GEŻYŃSKA Karolina Ostrołęka 00:13:19

Wyniki kategorii open pań (105,35 KB)

Wśród panów najlepszy okazał się Dominik Kowalczyk z wynikiem 00:08.50. Drugie miejsce zajął Karol Rogoziński - 00:08.52, a trzecie Krzysztof Olszewski - 00:09.56. W dziesiątce znaleźli się jeszcze Bartosz Lenda, Łukasz Demby, Rafał Abramczyk, Andrzej Bakuła, Miłosz Brzuzy, Dariusz Aleksandrowicz i Jarosław Madrak.

Miejsce Nazwisko / Imię Miejscowość Czas sum. 1 KOWALCZYK Dominik Grucele 00:08:50 2 ROGOZIŃSKI Karol Dzbenin 00:08:52 3 KRZYSZTOF Olszewski Olszewo- Borki 00:09:56 4 LENDA Bartosz Siarcza Łąka 00:10:06 5 DEMBY Łukasz Ostrołęka 00:10:07 6 ABRAMCZYK Rafał Zabrodzie 00:10:29 7 BAKUŁA Andrzej Ostrołęka 00:10:47 8 BRZUZY Miłosz Olszewo-Borki 00:10:48 9 DARIUSZ Aleksandrowicz Ostrołęka 00:10:54 10 MADRAK Jarosław Ostrołęka 00:10:58

Wyniki kategorii open (156,42 KB)

