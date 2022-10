Ostrołęczanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Czy zyska na tym nasz region?

Arkadiusz Czartoryski jest wiceministrem sportu i turystyki, z kolei Robert Juchniewicz został zastępcą dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego w tym resorcie. Czy obecność przedstawicieli naszego miasta w tak ważnym ministerstwie przełoży się bezpośrednio na nasz region?

Arkadiusz Czartoryski jest wiceministrem sportu i turystyki, fot. MSiT

O tym, że ostrołęczanin Robert Juchniewicz, były dyrektor MZOS-TiIT w Ostrołęce, został zatrudniony w Ministerstwie Sportu i Turystyki, informowaliśmy jako pierwsi kilka dni temu. Dziś już wiemy więcej: Juchniewicz pracuje w Ministerstwie od 1 września 2022 r., a niedługo wcześniej, bo pod koniec lipca, wiceministrem sportu i turystyki został poseł ziemi ostrołęckiej Arkadiusz Czartoryski. Robert Juchniewicz jest jego bliskim współpracownikiem od lat, teraz panowie mają okazję działać w jednym resorcie.

- Pan Robert Juchniewicz został zatrudniony w Ministerstwie Sportu i Turystyki od 1 września 2022 r. na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego. W ramach swoich obowiązków bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziału Sportu Młodzieżowego oraz zastępuje dyrektora departamentu podczas jego nieobecności - poinformowało nas Biuro Prasowe Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ktoś zapyta, co z tego będzie miała Ostrołęka lub powiat ostrołęcki?

Na razie do naszego regionu dotarło kilka ciekawych imprez, które do tej pory omijały ten region. Za kilka dni w Szkole Podstawowej nr 10 z wizytą przyjadą gwiazdy sportu (Tomasz Majewski, Marek Plawgo, Andrzej Supron, Witold Roman) na projekt Championerzy. Z kolei, jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, w listopadzie do Lelisa na ciekawą imprezę w ramach akcji SKS dotrą obecne gwiazdy polskiej lekkiej atletyki (o tej imprezie będziemy jeszcze na pewno pisać).

Lokalni kibice liczą też na pewno na współpracę z samorządowcami odnośnie obiektów sportowych w naszym regionie. Stadion w Ostrołęce aż prosi się o przebudowę, a ciekawy projekt sportowy stworzył się też w Troszynie i być może tam również potrzebna będzie rozbudowa infrastruktury. Nie trzeba przekonywać, że uzdolnionej młodzieży w naszym regionie nie brakuje i warto ją wspierać, również poprzez ciekawe programy dofinansowujące rozbudowę obiektów.

