Piłkarski weekend w regionie. Przegląd wyników od III ligi do klasy B [TABELE]

Redakcja eOstroleka.pl
Piłka nożna 28 września 2025 0 Komentarzy

Sporo bramek obejrzeli kibice na lokalnych stadionach i nie tylko. Ciekawie było od III ligi do B Klasy. Zobacz wyniki i tabele.

III liga: Troszyn remisuje w Elblągu

Olimpia Elbląg podzieliła się punktami z KS CK Troszyn, remisując 1:1. Dla gości z Troszyna każdy punkt jest na wagę złota - po 10 meczach mają 9 punktów i zajmują 15. miejsce, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Bilans 2 zwycięstw, 3 remisów i aż 5 porażek pokazuje, jak to trudny sezon dla beniaminka.

V liga: Pewne zwycięstwo Narwi

Narew Ostrołęka rozbiła Escola Varsovia Warszawa 4:1, robiąc krok w górę tabeli w tabeli, na 6. miejsce. Drużyna Narwi prezentuje ostatnio dobrą formę - po 8 meczach ma na koncie 15 punktów przy bilansie bramkowym 19:8. Na końcu tekstu galeria zdjęć z tego meczu.

Liga okręgowa: Wysokie zwycięstwa i niespodzianki

Najwyższym zwycięstwem weekendu może pochwalić się ULKS Ołdaki, który rozgromił Wkrę Radzanów aż 8:0. Rzekunianka Rzekuń pewnie pokonała na wyjeździe Sonę Nowe Miasto 2:0, umacniając swoją pozycję na 3. miejscu tabeli (18 punktów). W innych meczach Wkra Żuromin wygrała z rezerwami Narwi Ostrołęka 4:2, a Gladiator Słoszewo pokonał Kurpik Kadzidło 4:2.

A Klasa: Bartnik i GKS z kompletem punktów

Bartnik Myszyniec odniósł cenne zwycięstwo nad Mazurem Ojrzeń 2:0, co jednak nie poprawiło znacząco jego sytuacji - drużyna nadal zajmuje 11. miejsce z 7 punktami po 7 meczach. Podobnie GKS Łyse, który pewnie pokonał Iskrę Krasne 4:1, ale pozostaje na 12. pozycji z 6 punktami.

B Klasa: Ciekawy mecz Orza! Punkt Świtu

Najciekawszym meczem weekendu okazał się pojedynek FC 2012 Różan z Orzem Goworowo, w którym goście wygrali 4:3 w niezwykle emocjonującym spotkaniu. Świt Baranowo podzielił się punktami z KS Wąsewo (1:1), ale nadal znajduje się w trudnej sytuacji na przedostatnim, 7. miejscu z zaledwie 5 punktami na koncie.

ZOBACZ TABELE:

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Zdjęcia do artykułu:
Zobacz więcej zdjęć ...

Komentarze


Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


Działy sportowe
PIŁKA NOŻNA PIŁKA RĘCZNA SIATKÓWKA KOSZYKÓWKA LEKKOATLETYKA PŁYWANIE SPORTY WALKI TENIS ZIEMNY KOLARSTWO INNE
Forum
Siłownie
02 lipca 2025 piepszu1
Wyprawa rowerowa
02 lipca 2025 AdRiAnOoO
Piłka Nożna
29 lipca 2024 kluczowski8
Potrzebujesz porady od użytkowników
17 kwietnia 2024 WeronJak
potrzebny dobry stomatolog lub chirurg stom do usuniecia 8semki pomocy
30 grudnia 2023 lidia
Tagi
A Klasa B Klasa Ostrołęcka Dorota Gnoza GKS Łyse III liga KS CK Troszyn Kurpik Kadzidło MKS Ciechanów Narew II Ostrołęka Narew Ostrołęka Orz Goworowo Ostrołęka Rzekunianka Rzekuń SPS Volley Ostrołęka UKS Atleta Ostrołęka UKS Clan Ostrołęka V liga awans do III ligi lekkoatletyka liga okręgowa mecz piłkarski nordic walking piłka nożna rekord życiowy rekordy życiowe sezon 2025/26 siatkówka skok w dal transfer Świt Baranowo
FaceBook