Piłkarski weekend w regionie. Przegląd wyników od III ligi do klasy B [TABELE]

Sporo bramek obejrzeli kibice na lokalnych stadionach i nie tylko. Ciekawie było od III ligi do B Klasy. Zobacz wyniki i tabele.

III liga: Troszyn remisuje w Elblągu

Olimpia Elbląg podzieliła się punktami z KS CK Troszyn, remisując 1:1. Dla gości z Troszyna każdy punkt jest na wagę złota - po 10 meczach mają 9 punktów i zajmują 15. miejsce, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Bilans 2 zwycięstw, 3 remisów i aż 5 porażek pokazuje, jak to trudny sezon dla beniaminka.

V liga: Pewne zwycięstwo Narwi

Narew Ostrołęka rozbiła Escola Varsovia Warszawa 4:1, robiąc krok w górę tabeli w tabeli, na 6. miejsce. Drużyna Narwi prezentuje ostatnio dobrą formę - po 8 meczach ma na koncie 15 punktów przy bilansie bramkowym 19:8. Na końcu tekstu galeria zdjęć z tego meczu.

Liga okręgowa: Wysokie zwycięstwa i niespodzianki

Najwyższym zwycięstwem weekendu może pochwalić się ULKS Ołdaki, który rozgromił Wkrę Radzanów aż 8:0. Rzekunianka Rzekuń pewnie pokonała na wyjeździe Sonę Nowe Miasto 2:0, umacniając swoją pozycję na 3. miejscu tabeli (18 punktów). W innych meczach Wkra Żuromin wygrała z rezerwami Narwi Ostrołęka 4:2, a Gladiator Słoszewo pokonał Kurpik Kadzidło 4:2.

A Klasa: Bartnik i GKS z kompletem punktów

Bartnik Myszyniec odniósł cenne zwycięstwo nad Mazurem Ojrzeń 2:0, co jednak nie poprawiło znacząco jego sytuacji - drużyna nadal zajmuje 11. miejsce z 7 punktami po 7 meczach. Podobnie GKS Łyse, który pewnie pokonał Iskrę Krasne 4:1, ale pozostaje na 12. pozycji z 6 punktami.

B Klasa: Ciekawy mecz Orza! Punkt Świtu

Najciekawszym meczem weekendu okazał się pojedynek FC 2012 Różan z Orzem Goworowo, w którym goście wygrali 4:3 w niezwykle emocjonującym spotkaniu. Świt Baranowo podzielił się punktami z KS Wąsewo (1:1), ale nadal znajduje się w trudnej sytuacji na przedostatnim, 7. miejscu z zaledwie 5 punktami na koncie.

ZOBACZ TABELE:

