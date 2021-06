Piłkarski weekend. Wyniki i tabele od B Klasy do IV ligi

To był kolejny emocjonujący weekend na lokalnych boiskach. Zaglądamy do wyników i tabel - co działo się od B Klasy ostrołęckiej po IV ligę mężczyzn i kobiet?

B Klasa

W B Klasie nadrabiane były zaległości. Pozycję lidera utrzymał ULKS Ołdaki, pokonując Świt Baranowo aż 5:0. Tak padła jedna z bramek, autorstwa Daniela Siemborskiego:

Inna z drużyn z powiatu ostrołęckiego - Orz Goworowo - przegrała z WKS Mystkówiec Stary 1:3.

Wyniki 10. kolejki:

FC 2013 Różan 3-0 (wo) GLKS Lelis ULKS Ołdaki 5-0 Świt Baranowo Iskra Zaręby Kościelne 0-6 KS Pniewo WKS Mystkówiec Stary 3-1 Orz Goworowo

Pauzowała Narew II Ostrołęka.

Tabela:

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki 1. ULKS Ołdaki 15 34 11 1 3 42-17 2. FC 2013 Różan 15 34 11 1 3 36-17 3. WKS Mystkówiec Stary 16 28 9 1 6 40-34 4. Narew II Ostrołęka 15 28 9 1 5 41-23 5. KS Pniewo 15 23 7 2 6 48-40 6. Świt Baranowo 14 18 5 3 6 27-32 7. Orz Goworowo 14 16 5 1 8 29-34 8. Iskra Zaręby Kościelne 14 7 2 1 11 16-52 9. GLKS Lelis 14 4 1 1 12 16-46

A Klasa

W rozgrywkach A Klasy kolejne zwycięstwa odniosły Kurpik Kadzidło oraz Rzekunianka Rzekuń. Do końca sezonu już tylko dwie kolejki. Ligę na pewno wygra Rzekunianka, ale wiele wskazuje na to, że świętował będzie także Kurpik.

Z kolei Aldo Bartnik Myszyniec przegrał po raz trzynasty w sezonie. Tym razem 2:5 z najsłabszym w tabeli GKS Andrzejewo...

Wyniki 29. kolejki:

Wkra Radzanów 5-0 GUKS Krasnosielc Wkra Sochocin 0-2 Wymakracz Długosiodło Aldo Bartnik Myszyniec 2-5 GKS Andrzejewo Pełta Karniewo 2-2 Boruta Kuczbork Mazowsze Jednorożec 3-0 Orlęta Baboszewo Korona Karolinowo 1-2 Opia Opinogóra Rzekunianka Rzekuń 3-1 Orzyc Chorzele Kurpik Kadzidło 6-0 Orzeł Sypniewo

Tabela:

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki 1. Rzekunianka Rzekuń 28 71 23 2 3 119-24 2. Kurpik Kadzidło 28 60 19 3 6 104-50 3. Wkra Radzanów 28 55 17 4 7 77-45 4. GUKS Krasnosielc 28 48 14 6 8 69-62 5. Wymakracz Długosiodło 28 48 15 3 10 68-52 6. Korona Karolinowo 28 40 12 4 12 52-54 7. Orlęta Baboszewo 28 40 12 4 12 67-55 8. Aldo Bartnik Myszyniec 28 39 12 3 13 68-72 9. Pełta Karniewo 28 33 9 6 13 64-64 10. Orzeł Sypniewo 28 32 9 5 14 46-71 11. Boruta Kuczbork 28 32 8 8 12 31-63 12. Wkra Sochocin 28 31 10 1 17 52-64 13. Mazowsze Jednorożec 28 30 9 3 16 47-70 14. Opia Opinogóra 28 30 9 3 16 42-90 15. Orzyc Chorzele 28 28 9 1 18 41-80 16. GKS Andrzejewo 28 26 8 2 18 68-99

Liga okręgowa:

Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek ligi okręgowej na pierwszym miejscu, dającym awans do IV ligi, wciąż jest ostrołęcka Narew. Niebiesko-czerwoni w sobotę wygrali ważny mecz z MKS Ciechanów.

Wyniki 29. kolejki:

Ostrovia Ostrów Mazowiecka 7-1 Sona Nowe Miasto Iskra Krasne 1-4 Korona Szydłowo Tęcza Ojrzeń 3-2 Wkra Bieżuń Kryształ Glinojeck 5-0 KS Wąsewo PAF Płońsk 1-4 Żbik Nasielsk GKS Strzegowo 3-0 Błękitni Raciąż GKS Pokrzywnica 0-4 Konopianka Konopki Narew Ostrołęka 4-2 MKS Ciechanów

Tabela:

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki 1. Narew Ostrołęka 28 71 23 2 3 81-15 2. Żbik Nasielsk 28 69 22 3 3 91-30 3. Sona Nowe Miasto 28 51 15 6 7 70-63 4. MKS Ciechanów 27 47 14 5 8 61-33 5. Ostrovia Ostrów Mazowiecka 28 43 13 4 11 49-40 6. Konopianka Konopki 28 41 11 8 9 55-51 7. Wkra Bieżuń 28 39 11 6 11 61-49 8. Iskra Krasne 28 39 12 3 13 48-59 9. Kryształ Glinojeck 28 38 10 8 10 69-44 10. Korona Szydłowo 28 38 11 5 12 71-63 11. PAF Płońsk 28 35 10 5 13 46-58 12. Błękitni Raciąż 28 34 9 7 12 36-41 13. GKS Strzegowo 28 25 7 4 17 40-69 14. Tęcza Ojrzeń 27 23 6 5 16 42-80 15. KS Wąsewo 28 22 6 4 18 31-81 16. GKS Pokrzywnica 28 15 4 3 21 32-107

IV liga

W rozgrywkach IV ligi sezon już się zakończył. Wyniki ostatniej kolejki i tabelę ligową znajdziesz TUTAJ.

IV liga kobiet

Piłkarki Jantaru Ostrołęka są na dobrej drodze do awansu. Po wygranej z KS II Raszyn wciąż zajmują pierwsze miejsce w tabeli. Do awansu wystarczy im... punkt - a do zakończenia sezonu pozostały dwie kolejki.

Wyniki 12. kolejki:

Fuks Pułtusk 1-1 Żbik Nasielsk Legia Soccer Schools Warszawa 2-0 KS Wilanów Pogoń Siedlce 0-21 Ostrovia Ostrów Mazowiecka KS II Raszyn 0-7 Jantar Ostrołęka Vulcan Wólka Mlądzka 2-7 GOSiR Piaseczno

Tabela:

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki 1. Jantar Ostrołęka 16 42 13 3 0 89-10 2. Legia Soccer Schools Warszawa 16 37 12 1 3 75-21 3. Ostrovia Ostrów Mazowiecka 16 32 10 2 4 78-34 4. Fuks Pułtusk 16 30 9 3 4 65-16 5. KS II Raszyn 16 25 8 1 7 43-46 6. GOSiR Piaseczno 17 24 8 0 9 68-44 7. Żbik Nasielsk 16 21 6 3 7 54-38 8. Vulcan Wólka Mlądzka 16 13 4 1 11 40-46 9. KS Wilanów 17 12 4 0 13 31-49 10. Pogoń Siedlce 16 0 0 0 16 4-243

