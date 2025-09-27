Piłkarskie emocje w okręgówce. Ołdaki i Narew II u siebie [HARMONOGRAM]

W weekend odbędą się cztery ciekawe spotkania ósmej kolejki ligi okręgowej. Emocje rozpoczną się w sobotę po południu, a zakończą w niedzielę - przedpołudniowy meczem rezerw Narwi.
Oba sobotnie spotkania naszych ekip rozpoczną się o tej samej porze. Gospodarze będą liczyli na wsparcie swoich kibiców w walce o cenne punkty - w Ołdakach ULKS podejmie Wkrę Radzanów, a Kurpik Kadzidło jedzie na mecz do Słoszewa.
Niedzielny program to spotkanie rezerw Narwi Ostrołęka z Wkrą Żuromin. Mecz odbędzie się na stadionie przy ulicy Partyzantów już o godzinie 11:00, co oznacza, że kibice będą mogli wcześnie rozpocząć piłkarski dzień. Rzekunianka gra na wyjeździe z Soną Nowe Miasto.
Komentarze
Dodaj Komentarz