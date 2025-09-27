Piłkarskie emocje w okręgówce. Ołdaki i Narew II u siebie [HARMONOGRAM]

W weekend odbędą się cztery ciekawe spotkania ósmej kolejki ligi okręgowej. Emocje rozpoczną się w sobotę po południu, a zakończą w niedzielę - przedpołudniowy meczem rezerw Narwi.

Oba sobotnie spotkania naszych ekip rozpoczną się o tej samej porze. Gospodarze będą liczyli na wsparcie swoich kibiców w walce o cenne punkty - w Ołdakach ULKS podejmie Wkrę Radzanów, a Kurpik Kadzidło jedzie na mecz do Słoszewa.

ULKS Ołdaki - Wkra Radzanów. Sobota, 15:00, boisko w Ołdakach

Sobota, 15:00, boisko w Ołdakach Gladiator Słoszewo - Kurpik Kadzidło. Sobota, 15:00

Niedzielny program to spotkanie rezerw Narwi Ostrołęka z Wkrą Żuromin. Mecz odbędzie się na stadionie przy ulicy Partyzantów już o godzinie 11:00, co oznacza, że kibice będą mogli wcześnie rozpocząć piłkarski dzień. Rzekunianka gra na wyjeździe z Soną Nowe Miasto.

Sona Nowe Miasto - Rzekunianka Rzekuń. Niedziela, 16:00

Niedziela, 16:00 Narew II Ostrołęka - Wkra Żuromin. Niedziela, 11:00, stadion przy ul. Partyzantów w Ostrołęce

