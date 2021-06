Poland Bike Marathon: Udany występ kolarza RKK Kurpie Ostrołęka

Kolarstwo 2 Komentarze

Julian Rogalski z Regionalnego Klubu Kolarskiego Kurpie Ostrołęka ma za sobą udany start w wyścigu Poland Bike Marathon w Nadarzynie. W swojej kategorii zajął on drugie miejsce, a open był tuż poza pierwszą dziesiątką.

Julian Rogalski z Regionalnego Klubu Kolarskiego Kurpie Ostrołęka ma za sobą udany start w wyścigu Poland Bike Marathon w Nadarzynie. W swojej kategorii zajął on drugie miejsce, a open był tuż poza pierwszą dziesiątką.

Julian, o którym ostatnio pisaliśmy już w naszym serwisie, to utalentowany kolarz RKK Kurpie Ostrołęka. W niedzielnym wyścigu w Nadarzynie wystartował na dystansie MINI - 29 km. W klasyfikacji open, ścigając się z dużo starszymi od siebie zawodnikami, dojechał do mety na wysokim 13. miejscu z czasem 1:01.03. Ten dystans ukończyło 261 zawodników, więc można powiedzieć, że ostrołęcki kolarz dotarł do mety w czołówce.

W swojej kategorii MJ Rogalski zajął drugie miejsce. Lepszy - o kilka sekund - był tylko jeden zawodnik.

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

|