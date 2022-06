Poznaliśmy zwycięzców XXII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” [ZDJĘCIA]

14 czerwca na PGE Narodowym poznaliśmy najlepsze w Polsce piłkarskie drużyny chłopców i dziewcząt w grupach wiekowych do 10 i 12 lat. Wielki Finał XXII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” odbył się w atmosferze prawdziwego piłkarskiego święta, a młodych piłkarzy i piłkarki zagrzewał do gry gorący doping kibiców. Wśród nich nie zabrakło także wyjątkowych osobistości na czele z Prezydentem RP Andrzejem Dudą oraz prezesem PZPN Cezarym Kuleszą. Tytuł mistrzów oraz nagrodę główną, czyli spotkanie z piłkarzami reprezentacji i bilety na wrześniowy mecz Ligi Narodów Polska-Holandia, wywalczyli chłopcy z SP 18 Mamy Talenty Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie, kategoria U10) i SP 5 Gdańsk (woj. pomorskie, U12), a także dziewczynki z UKKS Katowice (woj. śląskie, U10) oraz Beniaminka Krosno (woj. podkarpackie, U12). Oprócz KS AP Diamonds (3. miejsce w kat.U10 dziewczynek), województwo mazowieckie reprezentowały: Talent Warszawa (10. miejsce w kat. U10 chłopców), SP 210 Warszawa (5. miejsce w kat. U12 chłopców) i druga drużyna KS AP Diamonds (5. miejsce w kat. U12. dziewczynek).

Wielki Finał na PGE Narodowym był zwieńczeniem trzydniowych rozgrywek w ramach Finału Ogólnopolskiego XXII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Zanim jednak rywalizacja przeniosła się na największy piłkarski stadion w Polsce, mistrzowie i mistrzynie województw przez dwa dni grali ze sobą na obiektach warszawskiego Hutnika. 12 czerwca na starcie stanęły 64 drużyny, które wcześniej nie miały sobie równych na etapie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Dla każdej z nich udział w Finale Ogólnopolskim był szansą na przeżycie niezapomnianej przygody, spełnienie marzeń, ale również niepowtarzalną okazją, by zaprezentować nieprzeciętne umiejętności m.in. przed selekcjonerami kobiecej i młodzieżowej reprezentacji Polski. Rozgrywkom finałowym na stadionie Hutnika towarzyszyło również wiele atrakcji, w tym m.in. możliwość wspólnego kibicowania polskiej kadrze w rywalizacji z reprezentacją Anglii, w meczu finałowym Amp Futbol Cup 2022, który został rozegrany 12 czerwca i zakończył się okazałym zwycięstwem Biało-Czerwonych (4:0).

– Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” jest jedynym w swoim rodzaju widowiskiem, nie tylko w polskiej, ale także w europejskiej piłce. Emocje, które towarzyszą rozgrywkom finałowym, możliwość rywalizacji z rówieśnikami z całego kraju oraz szansa zagrania w finale w PGE Narodowym – to wszystko zostanie w pamięci dzieci na całe życie i znacząco wzmocni ich pasję. I to jest niezwykle istotne, ponieważ sport seniorski jest zbudowany przede wszystkim na pasji i przyjemności z gry. Im więcej pojawia się jej już teraz, na etapie szkolnym, tym dłuższe i szczęśliwsze są kariery zawodowe piłkarzy i piłkarek. Za dziewczynki kciuki trzymam szczególnie mocno, ponieważ wśród nich gra w piłkę nożną dopiero w ostatnich latach stała się powszechna. Dziś poziom, który prezentują, jest godny podziwu i jestem przekonana, że część z nich już wkrótce trafi do młodzieżowych reprezentacji – mówi Nina Patalon, selekcjonerka piłkarskiej reprezentacji Polski Kobiet.

Zwycięzcy zagrali przed reprezentacją Polski

14 czerwca przed południem najlepsi z najlepszych, czyli po dwa zespoły chłopców i dziewczynek do lat 10 i 12, wybiegli na murawę PGE Narodowego. Spotkania finałowe miały wyjątkową oprawę, nie tylko ze względu na miejsce rozgrywek, czyli największy i jeden z najpiękniejszych stadionów piłkarskich w kraju. Wyjątkowy był również sam moment rywalizacji, ponieważ finaliści i finalistki zagrali na murawie Narodowego zaledwie kilka godzin przed spotkaniem reprezentacji Polski z Belgią, w ramach Ligi Narodów. Rangę wydarzenia podniosła także transmisja w TVP Sport oraz obecność zawodowych sędziów, którzy – podobnie jak we wcześniejszych etapach Turnieju – nie zabrali ze sobą żółtych i czerwonych kartek. Zamiast nich rozdawali zielone kartoniki za postawę zgodną z duchem fair play.

Pierwszy gwizdek zabrzmiał już o godzinie 9:30, gdy odbył się inaugurujący rozgrywki finał dziewcząt w kategorii do 10 lat. Po emocjonującym spotkaniu górą była drużyna UKKS Katowice, która 6:3 pokonała zespół 1KS Ślęza Wrocław. Po nich na murawę PGE Narodowego wybiegły finałowe ekipy w kategorii U-10 chłopców. W zaciętej rywalizacji zespołów SP18 Mamy Talenty Olsztyn oraz łódzkiej MG13 zwycięska okazała się drużyna z Warmii i Mazur, kończąc mecz z wynikiem 3:2. Kolejny finał dziewcząt w kategorii 12-latków okazał się zwycięski dla zespołu Beniaminka Krosno, który w meczu o trofeum wygrał 1:0 z ekipą UKKS Katowice. Zwieńczeniem spotkań finałowych było spotkanie zespołów SP 16 Lublin oraz SP 5 Gdańsk, które w kategorii chłopców do lat 12 zmierzyły się ze sobą przed zgromadzoną na PGE Narodowym publicznością jako ostatnie. Spotkanie zakończone rezultatem 7:0 zapewniło zwycięstwo ekipie z Pomorza, która po końcowym gwizdku cieszyła się z wygranej.

Wtorkowe zmagania młodych piłkarzy i piłkarek swoim dopingiem wspierali kibice, wśród których – jak co roku – nie zabrakło gości specjalnych. 14 czerwca na trybunach pojawili się m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Duda, który wręczył nagrody dla najlepszego zawodnika oraz zawodniczki Turnieju w kategoriach U-10 oraz U-12, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski oraz CEO Grupy Maspex Krzysztof Pawiński.

– Jestem przekonany, że ten Turniej stale będzie się rozwijał, przyciągając coraz większą liczbę chłopców i dziewczynek, którzy w przyszłości staną się siłą reprezentacji. W tym miejscu szczególne podziękowania chciałbym przekazać partnerom Turnieju, wspierającym nas Ministerstwom i wszystkim osobom zaangażowanym w jego realizację – podkreśla Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Wspólne kibicowanie na zakończenie Turnieju

W pamięci uczestników i uczestniczek meczów finałowych z pewnością na długo zapadnie ceremonia zakończenia, podczas której piękne, pamiątkowe puchary i medale wręczali im wymienieni wcześniej prezydent RP Andrzej Duda, prezes i członkowie zarządu PZPN, selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet, trenerzy młodzieżowych reprezentacji Polski oraz przedstawiciele firmy Tymbark. Medale i puchary za zajęcie poszczególnych miejsc w Finale Ogólnopolskim otrzymały wcześniej także wszystkie pozostałe drużyny.

Dla wszystkich uczestników Finału Ogólnopolskiego ostatni gwizdek meczów finałowych nie był jednak końcem emocji. Młodzi piłkarze i piłkarki, a także ich trenerzy zasiądą na PGE Narodowym, by wspólnie kibicować polskiej reprezentacji w meczu rewanżowym Ligi Narodów przeciwko Belgii.

– W dzisiejszych meczach finałowych Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” na PGE Narodowym oglądaliśmy wszystko, co najpiękniejsze w sporcie. Niesamowite emocje, ogromną pasję i motywację u dzieci, talent i umiejętności techniczne. To wszystko było na najwyższym poziomie. Każda droga, również ta z podwórka na stadion, zaczyna się od pierwszego kroku, a zagranie na stadionie PGE Narodowym przed meczem reprezentacji, to najlepszy możliwy początek. Wielkie gratulacje dla zwycięskich drużyn i wszystkich uczestników tegorocznego Finału Ogólnopolskiego – mówi Krzysztof Pawiński, CEO Grupy Maspex.

Największy turniej w Polsce i w całej Europie

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to największe wydarzenie piłkarskie dla dzieci

w Europie, w którym udział wzięło do tej pory ponad 2,5 miliona dziewcząt i chłopców z całego kraju. Zapisy do kolejnej edycji już we wrześniu. Organizatorem rozgrywek jest Polski Związek Piłki Nożnej, sponsorem głównym od 16 lat firma Tymbark, a brązowym sponsorem firma Electrolux. XXII edycja Turnieju odbyła się pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W Komitecie Honorowym wydarzenia znalazły się Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia, a także Ministerstwo Sportu i Turystyki, które współfinansuje wydarzenie.

