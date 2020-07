Przemysław Świercz o treningu w rodzinnej Ostrołęce: "Wszystko było jak dawniej"

Piłka nożna 0 Komentarzy

Wszystko było jak dawniej. Poczułem się znowu dzieckiem - tak o treningu na stadionie w rodzinnej Ostrołęce napisał na Instagramie jeden z najlepszych polskich zawodników w amp-futbolu Przemysław Świercz.

Wszystko było jak dawniej. Poczułem się znowu dzieckiem - tak o treningu na stadionie w rodzinnej Ostrołęce napisał na Instagramie jeden z najlepszych polskich zawodników w amp-futbolu Przemysław Świercz.



Reprezentant Polski w amp futbolu - czyli piłce nożnej osób po amputacjach - Przemysław Świercz (więcej o nim przeczytasz tutaj) gościł w rodzinnej Ostrołęce i znalazł też czas, by przeprowadzić trening na stadionie miejskim. Podzielił się swoimi refleksjami z internautami.



Z racji, że jestem w rodzinnej Ostrołęce, ampfutbolowy trening przeprowadziłem na boisku Narwi Ostrołęka. Jak tylko moje nogi stanęły na murawie wróciły wspomnienia. Obrazy z dzieciństwa pojawiły się w mojej głowie. Zapach, odgłosy,widoki, słońce, niebo. Wszystko było jak dawniej. Poczułem się znowu dzieckiem. Lubię wracać do tych wspomnień i marzeń. Wiem, że trzeba patrzeć w przyszłość ale nie chce zapominać przeszłości. To ona mnie ukształtowała - napisał na Instagramie Przemysław Świercz.





Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

|